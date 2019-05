GAME OF THRONES 8×06, TRONO DI SPADE/ Due finali diversi? Sorprese in arrivo

COME FINIRÀ GAME OF THRONES?

L’attesa sta per finire. L’ultimo episodio dell’ottava stagione che segnerà la fine del Trono di Spade andrà in onda nelle notte tra domenica 19 maggio e lunedì 20 maggio. Si tratta di uno degli eventi televisivi più attesi in tutto il mondo e destinato ad entrare nella storia della televisione internazionale. La serie cult HBO, in otto stagioni, ha incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori, ma l’ultimo episidio sembra destinato a sbancare l’auditel al punto che, negli Stati Uniti, stando a quello che scrive Workforce Institute at Kronos Incorporated, saranno circa 10 milioni le persone che non andranno a lavoro mentre altri 17 milioni lavoreranno in modo ridotto pur di non perdere l’epilogo della serie che ha conquistato i mondo, ma cosa accadrà esattamente nell’ultima puntata?

PI Ù FINALI PER IL TRONO DI SPADE?

Il sesto ed ultimo episodio di Game of Thrones 8, stando alle poche anticipazioni che circolano sul web, sembra destinato a regalare sorprese al pubblico che, finora, tuttavia, non è assolutamente soddisfatto dell’ottava stagione al punto da aver firmato una petizione su Change.org che ha già raggiunto più di 300mila firme. A molti telespettatori, infatti, non sono piaciuti gli sviluppi della storia narrata negli ultimi episodi da David Benioff e D.B. Weiss che, secondo i fans della serie “Stanno dimostrando di essere degli incompetenti, la serie merita un finale diverso”. Nonostante tutto, però, la curiosità di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata del Trono di Spade 8 è davvero tanta. A quanto pare, per confondere le acque, HBO avrebbe fatto girare agli attori più finali, ma quale sarà trasmesso? Chi conquisterà l’ambito trono? A soddisfare in parte la curiosità dei fans è Reddit dove sono stati pubblicati i dettagli di quello che potrebbe essere il finale di Game of Thrones.

GAME OF THRONES 8X06: DAENERYS MUORE?

Secondo quanto si legge su Reddit, ad aprire l’ultima puntata del Trono di Spade saranno Jon, Davos e Tyrion che cammineranno per Approdo de Re, distrutto dopo l’ultima battaglia e la follia di Daenerys. Al castello Folletto scoprirà i cadaveri di Cersei e Jaime mentre Daenerys accuserà Tyrion di alto tradimento per la fuga di Jaime Lannister. Proprio Daenerys sarà la protagonista dell’ultima puntata di Game of Thrones 8. La Madre dei Draghi sarà sempre più vicina alla follia. Jon cercherà di convincerla a smetterla, ma Daenerys affermerà che il suo compito non è ancora finito. Snow, così, deciderà di assecondarla per poi ucciderla accoltellandola a morte. Daenerys, dunque, morirà davvero?

GAME OF THRONES 8X06: JON SNOW CONDANNATO PER LA MORTE DI DAENERYS

La morte di Daenerys scatenerà la rabbia di Verme Grigio che terrà prigionieri sia Jon sia Tyrion. Il concilio, nel frattempo, eleggerà il nuovo re di Westeros: Bran Stark che sceglierà come suo primo cavaliere Tyrion. Jon Snow, invece, sarà condannato a tornare alla Barriera per l’uccisione di Daenerys mentre Sansa resterà al comando di Grande Inverno. Drogon, invece, dopo aver fatto perdere le proprie tracce in seguito alla morte dell’ultima Targaryen, non tornerà lasciando un alone di mistero sul proprio destino. Game of Thrones, dunque, si concluderà davvero così? I fans della serie non escludono nulla, ma in tanti non credono alla morte di Daenerys.



© RIPRODUZIONE RISERVATA