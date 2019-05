GAME OF THRONES 8×06, TRONO DI SPADE/ Finale amaro per Daenerys? Emilia Clarke…

GAME OF THRONES 8 x06: FINALE IN ARRIVO PER IL TRONO DI SPADE

Solo pochi giorni dividono i fans di Game of Thrones dal grann finale. Dopo cinque, avvicinenti episodi in cui non sono mancate emozioni, colpi di scena, morti e tragedie varie, il sesto ed ultimo episodio lascerà con il fiato sospeso i fans della serie fino all’ultimo secondo. Nel quinto episodio che, finora, è stato il più avvincente, Daenerys Targaryen ha sconfitto Cersei, Euron e distrutto Approdo del re scatenando la dura reazione di Jon Snow e Tyrion Lannister che non condividono il suo modo di fare. Il finale del trono di spade, dunque, potrebbe essere amaro per Daenerys e tutti i suoi fans. A svelare qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere il destino della Madre dei Draghi è Emilia Clarke, l’attrice che interpreta la bellissima Daenerys che, in quest’ultima stagione, sta dividendo molto i fans della serie HBO.

GAME OF THRONES 8 x06: PARLA EMILIA CLARKE

Cosa accadrà a Daenerys Targaryen? Dopo aver combattuto da sempre per un unico obiettivo, riuscirà a conquistare l’ambito trono di spade? Il finale positivo non è così scontato per la Madre dei Draghi. A svelare, infatti, qualche anticipazione su quello che potrebbe essere il gran finale è Emilia Clarke che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair l’inglese, ha dichiarato: “Mi ha fatto arrabbiare“, ha detto l’attrice riferendosi al momento del quinto episodio in cui Daenerys distrugge Approdo del Re in sella a Drogon. “Che questo sia l’ultimo ricordo che qualcuno avrà di Daenerys è…”, ha aggiunto senza svelare dettagli per non rovinare la sorpresa ai milioni di fans della serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA