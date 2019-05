Il promo Game Thrones 8×06 non prometto nulla di buono

Ormai siamo quasi giunti al capitolo finale dell’ottava stagione de Il Trono di Spade. A breve – finalmente – tutti gli estimatori della serie, potranno mettersi l’anima in pace scoprendo come andrà realmente a finire la serie evento degli ultimi tempi. Il promo del sesto episodio rilasciato da HBO e che in Italia verrà trasmesso in versione originale sottotitolata lunedì 20 maggio alle 03.00, non promette nulla di buono. Dalle immagini diffuse, si scorge Daenerys fare il suo ingresso in città da vincitrice assoluta. A questo punto, può serenamente essere considerata la Regina delle Ceneri. Prima di lei, presenti gli Immacolati, disposti, come di consueto, in maniera super ordinata. La decisione di radere al suolo Approdo del Re, ha fatto storcere il naso agli estimatori, specie quelli che seguono lo show con costanza fin dalle primissime battute. Adesso invece, resta solamente da scoprire quali emozioni investiranno tutti gli ammiratori della sera, in attesa delle battute finali: la Madre dei Draghi riuscirà alla fine a sedere su quell’insopportabile e conteso Trono di Spade?

Game Thrones 8×06, ad un passo dal finale del Trono di Spade

Qualcuno impedirà alla Madre dei Draghi di occupare il trono? E’ probabile. Ma chi sarà? Arya? Forse Jon? Tyrion? Gli estimatori dovranno aspettarsi veramente di tutto dalle battute conclusive di Game Thrones 8 . Dopo la demolizione di Approdo del Re a opera di Daenerys e la morte di Cersei, tutto è plausibile. Cosa faranno Tyrion e Jon? Le ultime parole di Varys erano proprio veritiere! E Arya invece? Avrà aggiunto il nome di Daenerys alla sua lista? Entrando in città, al termine del penultimo episodio, aveva detto di volere uccidere la regina, senza però specificare quale. I fan della celebre serie inoltre, non devono dimenticare che a nord, proprio a Grande Inverno, Sansa, quasi certamente, sta organizzando alcune cose. Improbabilmente Lady Stark deciderà di rimanere con le mani in mano. E Bran cosa farà? Quale sarà il suo ruolo definitivo di fronte a tutto questo? Non vi rimane altro che attendere…

