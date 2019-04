GAMES OF THRONES 8, TRONO DI SPADE/ Daenerys contro Jon Snow? Parla Emilia Clarke

Games of Thrones 8 si sta preparando per congedarsi dal pubblico che ha atteso la nuova stagione con ansia. I primi due episodi non hanno deluso le aspettative dei telespettatori al punto che, il secondo episodio, è stato il quarto più visto di sempre. Al gran finale della famosa serie tv, in onda, ogni lunedì alle 3:00 del mattino, su Sky Atlantic, mancano esattamente quattro episodi, compreso quello che andrà in onda il 29 aprile. A tenere incollati i fans ai teleschermi è non solo la Grande Battaglia che, dagli spoiler, dovrebbe essere al centro del terzo episodio, ma anche le conseguenze che la scoperta di Jon Snow avrà sul suo rapporto con Daenerys. Nel corso del secondo episodio, Jon Snow ha rivelato a Daenerys di chiamarsi, in realtà, Aegon Targaryen e di essere, di conseguenza, il vero erede al trono di spade. Cosa accadrà, ora, tra Daenerys e Jon Snow? A svelare qualche dettaglio è l’attrice Emilia Ckarke che interpreta Daenerys.

Games of Thrones 8: Emilia Ckarke svela cosa accadrà a Daenerys

Dopo aver saputo la verità su Jon Snow, Daenerys di Games of Thrones 8, più che essere preoccupata per la relazione con il nipote, è apparsa timorosa di perdere il trono. I due, dunque, si faranno la guerra? A svelare qualcosa in più su quello che accadrà negli ultimi episodi della seria è Emilia Clarke che, in un’intervista a EW, ha dichiarato: “Il fatto che siano imparentati per lei è davvero normale. Avrebbe potuto sposare facilmente anche suo fratello, a lei non importa. È a Jon che importa, ma proviamo per un momento a dimenticarci di questa cosa” – ha spiegato per poi aggiungere – “Il punto principale, per Daenerys, è che ora i due hanno pari diritto, ma lei sta lavorando su questa cosa da tutta la vita. Il trono per Daenerys è la sua intera esistenza. Ci lavora dalla nascita. Ha fatto tantissimo nella sua vita per riuscire a redimere i Targaryen e se stessa: ha visto e affrontato tantissime cose, ha perso, sofferto e fatto del male, per arrivare dove è arrivata. E oltretutto Jon nemmeno lo vuole, il trono”, ha concluso.

