La battaglia in arrivo in Games of Thrones 8×03

L’episodio più atteso dai fans di Game of Thrones 8 sta per arrivare. Lunedì 29 aprile alle 03.00 (e poi in replica la sera, alle 22.15, dopo il secondo episodio in versione doppiata), su Sky Atlantic, andrà in onda il terzo episidio dell’ottava stagione del Trono di Spade, quello annunciato come uno dei più importanti ed emozionanti di tutta la serie. Per realizzarlo sono stati necessari più di 2 mesi di riprese (e più di 50 notti di lavoro). Al centro dell’episodio 8×03 ci sarà la Battaglia di Grande Inverno che vedrà contrapposti i vivi e i non morti e, in seguito alla quale, nulla sarà più come prima. Fiamme, battaglie cruenti e senza esclusioni di colpi faranno da sfondo ad una puntata che darà una svolta decisiva a quello che sarà il destino di tanti personaggi. Per la prima volta, infatti, i soldati arruolati da Jon Snow incontreranno il Re della Notte dando vita ad un confronto che lascerà con il fiato sospeso i telespettatori, sicuri che qualcosa di terribile accadrà sicuramente, ma cosa?

Games of Thrones 8×03 Brienne e Verme Grigio del Trono di Spade moriranno?

Dopo aver incollato, davanti ai teleschermi, milioni di telespettatori in tutto il mondo con i primi due episodi dell’ottava stagione, Game of Thrones si prepara a battere tutti i record con il terzo episodio che potrebbe portare all’addio di uno o più personaggi. La serie cult di HBO, infatti, ha abituato i fans ad assistere a morti cruente, anche di personaggi amatissimi. Nel corso della Battaglia di Grande Inverno che, nel terzo episodio del Trono di Spade 8 regalerà al pubblico sessanta minuti di adrenalina, a perdere la vita potrebbe essere uno tra Verme Grigio e Brienne, appena nominata cavaliere dei Sette Regni da Jaime o addirittura entrambi. Naturalmente, dalle poche immagini spoiler del terzo episodio non si capisce se ci sarà il triste epilogo che tutti si aspettano, ma dalle anticipazioni che circolano sul web è evidente che qualcosa di sconvolgente accadrà. Non vi resta che preparare i fazzoletti.

