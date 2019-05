Gemma Galgani, addio a Salvatore/ Uomini e Donne video: “non ho attrazione per lui”

Gemma Galgani apre la nuova settimana del trono over di Uomini e Donne. La dama storica della trasmissione di Maria De Filippi, in un primo momento, si sfogherà con la redazione dopo l’ennesimo confronto con Tina Cipollari per poi arrivare in studio e dire addio a Salvatore, l’ultimo cavaliere arrivato in trasmissione per corteggiarla. La bionda opinionista, nello scorso appuntamento, ha attaccato duramente Gemma mostrando anche alcune foto in cui la dama appariva struccata e scatenando la reazione di Gemma che, stanca di essere il bersaglio preferito di Tina che non perde occasione per stuzzicarla e lanciarle frecciatine, si è sfogata con la redazione nel fimato che sarà trasmesso oggi. Anche nella nuova puntata del trono over, tra Gemma e Tina ci sarà l’ennesima discussione, stavolta scatenata dalla decisione della dama di chiudere la fequentazione con Salvatore. A scatenare la reazione della Cipollari saranno i motivi che hanno spinto Gemma a prendere tale decisione.

GEMMA GALGANI DICE ADDIO A SALVATORE, TRONO OVER

Dopo l’ennesima delusione vissuta con Stefano, Gemma Galgani non aveva perso tempo accettando la corte di Salvatore, un cavaliere arrivato in trasmissione appositamente per conoscerla e corteggiarla. Dopo un ballo in trasmissione, la dama aveva deciso di dargli una possibilità e di conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. A quanto pare, però, le cose non sono andate per il meglio. Gemma, infatti, nella puntata del trono over in onda oggi, annuncerà la decisione di chiudere la frequentazione con Salvatore. “Con Salvatore sto bene, ma fisicamente non ho attrazione nei suoi confronti“, spiega la dama scatenando immediatamente la reazione di Tina, sempre più convinta che l’obiettivo della Galgani non sia trovare il vero amore, ma restare in trasmissione. Motivo che la spingerebbe a chiudere le frequentazioni, soprattutto con i suoi coetanei.





