Gemma Galgani e Fabrizio Cilli/ Video esterna a Uomini e donne: “Sono gelosi di te!”

Gemma Galgani finalmente protagonista della puntata di oggi del trono over di Uomini e donne. Dopo i primi giorni dedicati al trono classico, la trasmissione non solo tornerà in onda questo pomeriggio ma lo farà all’insegna delle liti, delle discussioni e dell’esterna della dama torinese e del suo Fabrizio Cilli. Ad inizio puntata la bella dama avrà modo di andare in scena con il suo sfogo solito post puntata che attirerà la furia di Tina Cipollari e di Barbara De Santi. Sarà dopo la tempesta che al centro dello studio prenderanno posto proprio Gemma e Fabrizio. I due sono ancora in lotta per la loro conoscenza visto che tutti continuano ad accusare il cavaliere di essere poco interessato alla dama e molto alla popolarità e alla notorietà che regala un programma come quello di Maria De Filippi. Anche oggi le critiche non mancheranno ma, prima, il pubblico avrà modo di vedere la loro esterna.

L’ESTERNA E LA LITE CON GIANNI SPERTI

Fabrizio Cilli ha raggiunto Gemma Galgani in una delle casette a disposizione della redazione e, dopo aver preso posto sul divano accanto a lei, ha ribadito il concetto: “Sono tutti gelosi di te, per questo parlano di continuo. Sei una bella donna, hai il suo fascino, hai grandi qualità, sei dolce, forse vorrebbero essere come te”. Al ritorno in studio le polemiche non mancano e il primo a dire la sua è Gianni Sperti che ribatte: “Può sembrare che tu hai scelto la dama più forte per farti notare? Può sembrare che tu voglia andare al Grande Fratello e al Maurizio Costanzo?“. La discussione non finisce qui e un attimo dopo, Gemma è al suo posto e Fabrizio in piedi vicino all’opinionista che continua: “Il fatto che sei venuto a prendere in giro una donna adulta ti fa un po’ st*onzo”. Clicca qui per vedere il video anticipazioni di oggi.

