Gemma Galgani e Tina Cipollari, lite a Uomini e donne/ Video, la dama bacia Mario e..

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e donne e del trono over, la prima della settimana in compagnia dei senior del programma. La prima ad aprire le danze sarà Gemma Galgani che entrerà oggi in studio con tanto di salvagente in testa per paura che Tina Cipollari possa nuovamente farle uno scherzetto come quello della scorsa settimana. La secchiata gelata arrivata in testa alla dama torinese ha fatto il giro del web e della tv ma anche oggi le cose potrebbero non andare meglio. Le frecciatine tra le due non mancano ma la sostanza delle cose non cambia visto che Tina Cipollari inizierà ad inveire contro la dama rea di dire bugie e di fingersi alla ricerca dell’amore quando l’unica cosa che le interessa è il business. Ancora una volta Maria De Filippi dovrà intervenire tra le due soprattutto quando andrà in onda l’esterna che Gemma ha fatto con Mario al quale ha donato un dolce bacio.

LO SCONTRO TRA GEMMA E TINA CIPOLLARI

A questo punto apriti cielo, Tina Cipollari è convinta che Gemma stia usando il cavaliere e per questo ha deciso di tenerlo lontano da lei e dallo studio raggiungendolo dopo le quinte pronta a chiuderlo in bagno. A salvare Mario arriva questa volta Gianni Sperti che dovrà tenere fuori dal camerino la sua collega spingendola fuori dal bagno per liberare il cavaliere. A questo punto Gemma rilancia: “Maria ma lo chiude in bagno… ma perché devi togliere poesia a questo momento, con quale diritto?”. La puntata si conclude proprio con il litigio dei due e il video anticipazioni di Uomini e donne, che potete vedere cliccando qui, vi mostra i primi dettagli su quello che succederà oggi pomeriggio. Il resto lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata.

