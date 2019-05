Gemma Galgani e Tina Cipollari, lite a Uomini e donne/ Video: “Vuoi il mio posto?”

Tutto è pronto per un’ultima puntata del trono over di Uomini e donne al cardiopalma. Sembra proprio che chi ha aperto il trono lo chiuderà oggi e non c’è bisogno di dire che stiamo parlando proprio di Gemma Galgani e Tina Cipollari che si metteranno di nuovo in mostra per una nuova lite da non perdere. Sembra proprio che la dama torinese abbia un po’ stuzzicato l’opinionista che, a questo punto, inizierà a dare di matto alzandosi nuovamente minacciosa nei confronti della rivale e trattenuta questa volta da Gianni Sperti. Le urla e i litigi non mancheranno e il video anticipazioni della puntata di oggi non fa altro che confermare che qualcosa succederà tenendo tutti con il fiato sospeso e, soprattutto, spingendo l’altra opinionista, Tinì Cansino, di solito fantasma, ad intervenire. Clicca qui per vedere il video del momento relativo alla puntata di oggi di Uomini e donne.

LITE A UOMINI E DONNE TRA TINA E GEMMA

Proprio Tinì Cansino prenderà le parti di Tina Cipollari accusando Gemma Galgani di stare lì seduta ad osservare sempre la collega come se fosse “pronta a girare sempre il coltello nella piaga”. Ma quale sarà l’argomento di questa nuova lite a Uomini e donne? Sembra proprio che Tina sia convinta che l’unico intento di Gemma sia quello di prenderle il posto al fianco di Gianni Sperti come opinionista ed è per questo che si alza strattonandola e invitarla a sedere al suo posto semmai fosse capace di fare quello che fa lei. Gemma guarda tutti con la bocca aperta quasi incredula, ma come andrà a finire questo ennesimo scontro? Dopo le botte, i capelli e il super gavettone della scorsa settimana, i fan sono ormai pronti ad uno scontro senza esclusione di colpi.

