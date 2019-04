Gemma Galgani e Tina Cipollari, lite dietro le quinte/ Video Uomini e donne: “Basta!”

Gemma Galgani e Tina Cipollari di nuovo allo scontro e questa volta non in studio a Uomini e donne ma dietro le quinte. L’unica che riuscirà ed evitare il peggio sarà Maria De Filippi. Questi sono gli indizi che dovete mettere insieme per sognare già il momento trash della settimana perché oggi, nonostante sia il 25 aprile, sembra proprio che il programma andrà in onda con la prima puntata del trono over e con Gemma Galgani pronta ad essere ancora protagonista. La dama si è di nuovo lamentata alla fine della puntata e questa volta la sua vittima è Barbara de Santi. Gemma non sa bene cosa deve fare per farla stare zitta quando si tratta di lei o di cose che la riguardano, ma proprio alla fine di questo ennesimo sfogo, Tina Cipollari si è alzata dalla sua poltrona per correre fuori dallo studio nonostante le richieste di Maria De Filippi.

LA LITE FURIOSA DIETRO LE QUINTE

La conduttrice chiede a Tina di fermarsi, chiede a Gianni Sperti di intervenire, ma nessuno sembra ascoltarla e così è lei che, con un guizzo felino, si lancia dietro le quinte dove la sua opinionista attacca Gemma Galgani: “Basta! Ora hai stufato con queste lagne”. La bella romana urla e sbraita mentre Gemma si nasconde quasi dietro a Maria ma non si arrende e offre all’opinionista le sue mentine: “Ti ho portato le mentine, ne vuoi una?”. La conduttrice continua a stare in mezzo per evitare il peggio ma Tina Cipollari è una furia e passerà tutta la puntata a punzecchiare la sua nemica storica. Cos’altro succederà? I curiosi possono vedere i primi dettagli sulla puntata proprio grazie al video anticipazioni disponibile cliccando qui su WittyTv.

