GEMMA GALGANI/ Maria De Filippi la difende: Tina Cipollari è una stupida (Verissimo)

Gemma Galgani è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo in onda sabato 18 maggio 2019 su Canale 5. La dama del Trono over di Uomini e Donne è pronta a raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin in compagnia proprio della sua rivale Tina Cipollari. Un’intervista che, visto l’astio tra le due primedonne del dating show di Canale 5, si preannuncia davvero imperdibile. Solo pochi giorni fa, infatti, Tina e Gemma sono state protagonista di un momento davvero esilarante che ha fatto tanto divertire i telespettatori e il pubblico dei social. Durante una puntata del trono over, Tina ha rovesciato un enorme secchio di acqua gelata sulla povera dama che, inerme, ha subito un vero e proprio gavettone! A soccorrerla subito la padrona di casa Maria De Filippi e uno dei fonici del programma.

Maria De Filippi difende Gemma Galgani

“No, no!” con queste parole Maria De Filippi ha provato a bloccare Tina Cipollari, intenta a rovesciare un secchio d’acqua sulla povera Gemma Galgani, ma niente da fare. Gemma è stata completamente bagnata tra le risate del pubblico. “Mi dispiace, è stupida” ha detto la De Filippi, mentre Tina si godeva lo spettacolo dietro le quinte. Un episodio che, organizzato o meno, ha fatto tanto divertire il pubblico da casa e che sui social è diventato (manco a dirlo) virale! Intanto Tina ha fatto sapere che il suo obiettivo era quello: bagnare la dama torinese completamente. “Meno male, quello era l’intento” ha detto Tina che poco dopo ha raggiunto Gemma con un rotolo di carta per asciugarla. “Non stai molto peggio del solito” ha chiosato la vamp, mentre la De Filippi per scusarsi per quanto successo ha regalato a Gemma un bellissimo mazzo di fiori.

Ida Platano e l’amicizia con Gemma Galgani Sui social, intanto, anche Ida Platano ha voluto esprimere tutto il suo affetto per Gemma Galgani. Le due dame di Uomini e Donne Trono over si sono conosciute negli studi di Maria De Filippi e da quel momento sono diventate grandissime amiche. “Amicizia vuol dire starsi vicini sempre e comunque, sia quando ti lanciano fiori sia quando ti lanciano uova. Condivido questo e altro con la mia amica” ha scritto Ida pubblicando una foto del momento in cui entrambe sono state bagnate dalla secchiata di Tina Cipollari. La Platano, tornata negli studi recentemente per riprendere una frequentazione con Riccardo Guarnieri, ha speso poi alcune parole anche per l’opinionista Tina Cipollari: “Grazie Tina sei troppo simpatica e mi fai morire”.

