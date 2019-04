Gemma Galgani/ Uomini e Donne: scontro con Tina Cipollari e l’arrivo di Salvatore

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne. La settimana della trasmissione di Maria De Filippi inizia con una nuova puntata del trono over dedicata, in gran parte, a Gemma. La dama storica del dating show di canale 5 si lascia andare ad uno sfogo nei confronti di Tina Cipollari con cui avrà un nuovo scontro. Nel backstage, la dama si lascerà andare a dure parole verso Tina Cipollari e preciserà: “Se penso a Tina comincio a piangere fino a domani, è sempre quella che mi fa passare per una facile, ma non si rende mica conto di quelle che sono le donne facili qua“. Le parole di Gemma non resteranno senza conseguenze. Tina, infatti, s’infurierà con la dama al punto da raggiungerla nel backstage. Tra Gemma e Tina ci sarà l’ennesimo siparietto trash e solo l’intervento di Maria De Filippi eviterà che la situazione degeneri.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: NUOVO PRETENDENTE PER GEMMA

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne continuerà ancora con Gemma Galgani. Dopo il faccia a faccia dietro le quinte con Tina Cipollari, la dama arriverà in studio dove, seduta al centro, racconterà la propria settimana e incontrerà un nuovo cavaliere, pronto a conoscerla e a corteggiarla. Dopo l’ennesima delusione vissuta con Fabrizio Cilli che, nella scorsa puntata, è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare la trasmissione, alla corte di Gemma arriverà Salvatore che, però, non riuscirà ad entusiasmare la dama. Gemma, infatti, dopo aver scambiato qualche chiacchiera con lui, ammette di non voler portare avanti una frequentazione e si limiterà a dire che “Penso che potrei farci un ballo”. Anche sul nuovo pretendente di Gemma non mancherà il commento di Tina Cipollari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA