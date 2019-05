Gemma, secchiata d’acqua da Tina/ Video Uomini e Donne, studio sotto choc “è matta!”

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Tina Cipollari ne ha combinato un’altra delle sue nei confronti di Gemma Galgani, la sua eterna nemica. La dama, infatti, è stata vittima dell’ennesima malefatta dell’opinionista che l’ha letteralmente colpita alle spalle scaraventandole addosso una secchiata d’acqua fredda. La reazione in studio è stata naturalmente di sorpresa e sconcerto. Nel momento in cui Tina svuotava l’intero secchio d’acqua addosso a Gemma, bagnando anche altre protagoniste del trono over tra cui Ida (che sedeva proprio accanto alla popolare dama), Maria De Filippi ha fatto appena in tempo a pronunciare un “Nooo, nooo!”. Non è tuttavia bastato a fermare l’ex di Kikò Nalli dal portare a termine il suo diabolico piano. La padrona di casa è subito corsa incontro alla Galgani, rimasta senza parole e con le lacrime agli occhi, mentre Tina si dava alla fuga nel dietro le quinte. “Mi dispiace!”, è riuscita a pronunciare la De Filippi rivolgendosi alla vittima dell’ennesimo colpo della Cipollari, “E’ stupida!”. “Questa è grave!”, ha invece commentato Barbara De Santi.

GEMMA, SECCHIATA D’ACQUA FREDDA DA TINA: LE REAZIONI IN STUDIO

Mentre le dame accorrevano in soccorso di Gemma, Tina, nel dietro le quinte, rendendosi conto della gravità del gesto è apparsa visibilmente imbarazzata, conscia di averla fatta grossa. “Tina, l’acqua è fredda, almeno calda…”, ha commentato dallo studio Ida, che intanto si era premurata di portare un caffè all’amica. Armando Incarnato, invece, le ha ceduto la sua giacca nel tentativo di riscaldarla dopo la doccia gelata: “Maria, è esagerata…”, ha commentato il cavaliere. Quindi la padrona di casa ha accompagnato la Galgani verso l’uscita dallo studio commentando, tra le risate: “E’ matta!”. “E’ impazzita quella, guarda come ride!, le ha fatto eco Gianni Sperti, mentre commentava la reazione della Cipollari nella quale la soddisfazione ha presto preso il posto dell’imbarazzo iniziale. La De Filippi l’ha raggiunta nel dietro le quinte: “Tina ma era un secchio intero!”, ha detto, tentando un sottile rimprovero prima di chiudersi la porta alle spalle e andare avanti con il programma.

CLICCA QUI PER RIVEDERE IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA