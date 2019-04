Gennaro Lillio/ Crisi con Mila Suarez? Erica Piamonte la sostituta (Grande Fratello)

Gennaro Lillio sembra essere riuscito a tornare ai primi giorni del Grande Fratello 2019, quando la sua vicinanza con Mila Suarez era diventata più che pericolosa. Dopo alcuni giorni di scontro e pausa, fra i due sembra essere ritornato il bel tempo ed il ragazzo non sa che dietro il nuovo modo di fare di Mila c’è lo zampino di Alberico Lemme. La modella ed il farmacista hanno infatti trascorso molto tempo nelle ultime due settimane, tanto che il professionista dell’alimentazione è diventato un punto di riferimento per la ragazza. I due hanno parlato anche dell’affaire Lillio, mettendo a punto una strategia che Mila ha attuato subito dopo. Gennaro però ha rivelato in uno degli ultimi confessionali di sentirsi piuttosto frenato nei suoi confronti, anche se non è chiaro se sia tutto dovuto all’ingresso recente di Alex Belli nella Casa o al carattere altalenante della modella, motivo di scontro fra i due. Intanto Erica Piamonte continua ad affacciarsi nel loro rapporto, cercando di ottenere le attenzioni del ragazzo. Gennaro non ha mai negato di trovarla una ragazza piacevole e di trovarla attraente dal punto di vista fisico, ma sembra che perda nel confronto con la Suarez. Clicca qui per le critiche di Ivana

Gennaro Lillio, Grande Fratello 2019: tra i preferiti del pubblico

Il Grande Fratello 2019 continua a premiare Gennaro Lillio, uno dei concorrenti preferiti del pubblico italiano. Forse meno agli occhi dei bookmakers, che preferiscono non dare così per certa una sua eventuale vittoria. In questi ultimi giorni, il napoletano sta parlando più di sé e della sua famiglia rispetto all’inizio e forse il merito è anche della parziale lontananza da Mila Suarez, con cui è ancora in atto un flirt romantico. Gennaro infatti ha parlato del gemello Guido e di come si senta sempre in dovere di proteggerlo. Soprattutto perché il ragazzo, a differenza sua, ha sempre sofferto per amore, tanto da dimagrire di diversi kg nel giro di pochi giorni. Il gieffino invece si è sempre dimostrato più solido sotto ogni punto di vista ed è diventato in automatico un punto di riferimento per l’intera famiglia. Anche se vive lontano dai suoi affetti, non manca mai di fare ritorno a casa per poterli abbracciare ancora. Ci saranno sorprese in merito fra poco? Di sicuro Gennaro potrebbe ricevere la visita di uno dei familiari, ma è troppo presto per ipotizzare un incontro di questa portata.

Strage di cuori nella casa per Gennaro Lillio

Il Grande Fratello 2019 forse non rappresenta un problema per Gennaro Lillio, che finora ha fatto strage di cuori nella casa. Sappiamo però che non tutte le storie d’amore che nascono nel reality riescono a conquistare l’attenzione degli spettatori: il rischio è tanto e la sua storia con Mila Suarez non ha di certo ottenuto un forte riscontro per ora. La strategia del concorrente napoletano dovrebbe quindi cambiare in modo radicale nei prossimi giorni, magari aprendosi un po’ di più a livello personale ed evitare di mostrarsi sempre per il ragazzo solare sempre pronto alla battuta. Manca un certo livello di profondità che per ora è rimasto nascosto a favore di altre dinamiche ed è proprio questo lato del suo carattere che gli potrebbe permettere invece di superare i rivali in previsione della vittoria finale. Il consiglio per Gennaro è quindi di mettere da parte i flirt romantici, che come ogni anno stanno scoppiando grazie alla nascita di diverse coppie. Meglio invece fare affidamento sulle proprie forze e magari assicurarsi di avere qualche alleato più forte a cui appoggiarsi.



