GENNARO LILLIO/ Flirt finito con Mila Suarez: “sei pesante” (Grande Fratello 2019)

Gennaro Lillio è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2019. Il personal trainer all’interno della casa ha condiviso dei momenti di intimità con Mila Suarez, la modella ex fidanzata di Alex Belli, ma le cose sembrano aver preso una piega inaspettata. A poche settimane dalla partenza della sedicesima edizione del reality show di successo, condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5, l’amore tra Gennaro e Mila sembrerebbe prossimo al capgrolinea. Ebbene si, il personal trainer, infatti, in queste ore ha voluto un chiarimento – confronto con la modella marocchina accusata di essere troppo pesante e permalosa. “Non sei tranquilla, sei permalosa, sei pesante sulle cose” ha precisato Gennaro mettendo in un certo senso le mani avanti. Il personal trainer, infatti, ha notato da parte della Suarez un attaccamento eccessivo visto che si sono conosciuti da pochi giorni.

Gennaro Lillio a Mila Suarez: “mi sto distaccando”

Gennaro Lillio è infastidito dagli atteggiamenti di Mila Suarez e per questo motivo ha deciso di affrontarla precisando una serie di cose. Il personal trainer, infatti, sta vivendo con grande difficoltà il comportamento della modella all’interno della casa, atteggiamenti che gli avrebbero causato anche dei problemi con gli altri coinquilini. “Anche nelle reazioni con gli altri ragazzi della Casa, te la prendi troppo” gli fa notare Gennaro che le ricorda una sciocchezza successo alcuni giorni fa nella casa: “io ti ho detto ‘scema’ ma scherzando, per ridere, per provocazione, è veramente un mio modo innocente di scherzare, non puoi prendertela e dirmi “cogl….”. Tu me l’hai detto seriamente, io stavo scherzando!…”. Gennaro Lillio senza mezzi termini poi le fa capire il suo intento: “Io mi sono distaccato piano piano, perché ho capito che per una serie di circostanze non voglio questo. Io voglio vivermi questa esperienza ma non così”.

Mila Suarez attacca Gennaro Lillio: “a te interessa il gioco”

Le parole di Gennaro Lillio hanno, giustamente, sortito un effetto boomerang da parte di Mila Suarez che ha attaccato il concorrente replicando: “a te magari interessa più il gioco che farti una storia qui dentro!”. Il personal trainer, incassato il colpo, replica sottolineando ancora una volta il suo punto di vista sulla loro “conoscenza”: “Non è che mi interessa il gioco, ma io voglio vivermi una bella esperienza. Se già dall’inizio vedo che tu guardi male le altre ragazze se mi stanno vicino, e devo stare a pensare al rispetto che devo portarti non ci sto. Io non posso pensare al rispetto nei tuoi confronti adesso che son trascorsi solo pochi giorni. Tu devi dare peso alle cose!”. Onestamente le parole di Gennaro sono espressione di una sensazione di “oppressione” che il ragazzo sta vivendo all’interno della casa da parte di Mila che si sente già la sua fidanzata! Non resta che seguire il reality show per scoprire cosa succederà tra i due!



