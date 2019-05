GENNARO LILLIO/ “Mio padre mi ha abbandonato a 3 anni” (Grande Fratello 16)

Un nuovo amore sta per nascere nella casa del Grande Fratello 16? Gennaro Lillio sempre più vicino a Francesca De Andrè all’interno della casa di Cinecittà. A notarlo buona parte dei coinquilini che hanno notato un avvicinamento da parte del ragazzo partenopeo verso la figlia di Cristiano De Andrè. In particolare Martina Nasoni, la ragazza col cuore di latta, è convinta che Gennaro sia cotto della bella Francesca: “Gennaro lo vedo che fa gli occhietti da cucciolo, però c’è Giorgio e non si può fare niente. Le piace sia fisicamente che mentalmente, è cotto!”. A frenare l’interesse di Gennaro verso Francesca è sicuramente la presenza fuori dalla casa di Giorgio Tabellini, il fidanzato della figlia di De Andrè. Il ragazzo, infatti, vuole rispettare il fidanzato e la storia d’amore di Francesca, ma possibile che durante la diretta di lunedì possano esserci della novità.

Gennaro Lillio e Mila Suarez: è finita?

All’interno della casa del Grande Fratello 16, Gennaro Lillio prima di mostrare un interesse verso Francesca De Andrè ha avuto un breve flirt con Mila Suarez. La cosa però è scemata, anche per colpa del carattere della bellissima modella marocchina, che in questi giorni ha notato l’avvicinamento del “suo” Gennaro verso la figlia di De Andrè. Proprio per questo motivo la Suarez ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote. Come? Dopo aver capito che tra Gennaro e Francesca potrebbe esserci qualcosa di più, Mila ha deciso di non cedere il suo posto letto facendo arrabbiare di brutto la De Andrè che ha sbottato: “Lei aveva detto che voleva cambiare stanza perché si aspettava la scenetta che Gennaro le chiedesse di restare”. Intanto Gennaro Lillio durante un confessionale ha raccontato a cuore aperto di un momento molto difficile della sua vita.

Gennaro Lillio: “Mio padre mi ha abbandonato”

Durante un lungo confessionale Gennaro Lillio ha raccontato il rapporto col padre rivelando di essere stato abbandonato a soli 3 anni. “Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e quindi non è venuto più”. Una storia che ha segnato nel profondo il personal trainer napoletano che, ancora oggi, si porta un dolore dentro. Parlando del padre ha detto: “Si è rifatto un’altra famiglia, so che ha anche dei figli. Io dai 3 anni fino ad oggi non ho mai più avuto notizie di lui”. Il ragazzo però è alla ricerca di una verità e tramite le telecamere del Grande Fratello 16 ha fatto una domanda al padre: “noi siamo due figli, siamo il tuo sangue? Anche se ti sei separato da nostra madre perché ci hai abbandonato? Come hai fatto ad abbandonare qualcosa che è tuo?”. Alla fine Gennaro è scoppiato in lacrime. Chissà che il padre non possa decidere di rispondere alla domanda del figlio!



