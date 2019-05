Gennaro Lillio/ Video, con Francesca De André è solo finzione? (Grande Fratello)

Gennaro Lillio è finito senza volere nel mirino di una delle concorrenti del Grande Fratello 16 e non si tratta di Francesca De André. Guendalina Canessa infatti ha posato gli occhi sul bel napoletano, anche se continua a flirtare in modo acceso con Gianmarco Onestini. Data la vicinanza, l’ex moglie di Daniele Interrante ne ha approfittato per entrare in confidenza con Gennaro e chiedergli qualche spiegazione in merito al suo recente silenzio. In seguito ad alcuni episodi accaduti negli ultimi giorni, il concorrente ha iniziato a nutrire qualche dubbio nei confronti di Francesca. Come da sua abitudine, il ragazzo infatti ha usato qualche frase scherzosa per punzecchiare la figlia di Cristiano, ma ha confidato tutto solo a Valentina Vignali. Visto che la De André ha scoperto tutto, Gennaro ha voluto indagare su chi delle due gli abbia mentito: Valentina, che ha negato di aver riferito alla ragazza le sue confidenze oppure Francesca? Il confronto fra quest’ultima e Lillio è stato immediato: “Valentina ti ha riportato le cose a modo suo“, sottolinea lui prima di scoprire che la Vignali ha detto una bugia. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Francesca De André.

Il rapporto con Francesca De André

Gennaro Lillio ha un solo imperativo: non essere accusato di falsità. Gli ultimi giorni al GF 2019 sono stati turbolenti anche per il concorrente napoletano, che in modo inaspettato ha fratturato il suo rapporto con Francesca De André. In seguito all’ultimo confronto agitato, Gennaro ha deciso di chiarire le cose con Valentina Vignali e poi ha deciso di chiudere ogni tensione con la figlia di Cristiano. Nella serata di sabato, a distanza di poche ore dal litigio, li vediamo infatti abbracciati insieme e seduti sulla stessa poltroncina, in giardino con altri concorrenti del reality. Questo episodio tuttavia minaccia da vicino il rapporto che Gennaro e Francesca hanno creato da qualche settimana, uno dei pochi intatti per entrambi. Mila Suarez sembra ormai aver preso invece le distanze: dopo l’ennesimo chiarimento con Lillio, entrambi hanno deciso di chiudere la parentesi rosa. Anche se in queste ultime ore i due si sono ritrovati di nuovo insieme a parlare da soli, toccando discorsi della loro vita personale e parlando dei rispettivi amici. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Mila Suarez.

Gennaro Lillio nell’ombra al Grande Fratello

Il Grande Fratello 2019 ha spinto nell’ombra Gennaro Lillio, ormai fra i meno protagonisti della Casa. Se non fosse per i contatti con le ragazze e qualche volta anche con i ragazzi, cadrebbe presto nel dimenticatoio e sparirebbe dall’occhio delle telecamere. Di sicuro lo preoccupa la situazione che si è creata all’esterno per Francesca De André, che dopo aver avuto un crollo emotivo per il fidanzato e il presunto tradimento, ha trovato conforto fra le braccia di Gennaro. Quest’ultimo però sta facendo un’altra volta lo stesso errore commesso all’inizio, ovvero isolarsi per dedicare tutte le sue attenzioni a una gieffina. All’inizio si trattava di Mila Suarez e ora di Francesca: poco cambia. Una scelta pericolosa, soprattutto se si pensa a quante polemiche sono nate all’esterno contro la De André. Il rischio è che Lillio ne subisca le conseguenze, anche se finora si è dimostrato sempre corretto nei confronti dell’intero gruppo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA