Gennaro Lillo lite con Francesca De André al GF 16/ “Mi hai pugnalato alle spalle”

Sembrava stesse nascendo o comunque potesse nascere un amore e invece gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello 16 hanno notevolmente cambiato le cose tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Nelle ultime ore, Gennaro e Francesca sono stati protagonisti di una durissima lite durante la quale sono anche volate parole molto forti. Tutto nasce dal fatto che la De André abbia svelato a tutti la confidenza fatta da Gennaro in merito al bacio dato a Martina. “Fra sei una delusione da te non me l’aspettavo – ha ammesso Gennaro – ci sono rimasto malissimo. Ti ho fatto una confidenza, tienila per te. Quando sbotti ti dimentichi quello che dici, questo è il tuo problema”. Gennaro ammette poi di essersi sentito pugnalato alle spalle da lei: “Da uomo volevo proteggere una ragazza di vent’anni. Lei quando sbrocca tira fuori tutto, però si dimentica che abbiamo un determinato tipo di rapporto e se le faccio una confidenza non mi può pugnalare alle spalle. Francesca mi hai deluso”.

GENNARO E FRANCESCA, LITE FURIOSA AL GRANDE FRATELLO

Gennaro Lillio è risentito anche delle parole ben poco piacevoli che Francesca De André ha detto su di lui al Grande Fratello 16. “Hai detto che non ho il coraggio di dire le cose in faccia e che poi vengo a dirtele sotto le coperte”. Francesca ha però replicato: “C’era il video sul divanetto, capra che non ascolti. La coltellata me l’hai data tu tirando fuori una mia questione personale pezzo di me**a. Mi hai detto che non ho avuto uomini. Del senza palle ti ho chiesto scusa, tu hai parlato dei fatti miei, sei una me**a”. I toni tra i due si sono allora inaspriti, al punto tale che Kikò Nalli si è sentito in dovere di fare da mediatore parlando con Francesca: “Lui è molto preso da te. Non potete rovinare il vostro rapporto per questa cavolata”. Senza, tuttavia, ottenere grandi risultati.

