Georgette Polizzi in ospedale dopo caso Pamela Prati/ “Ansia non aiuta mia malattia”

Il caso Pamela Prati sta avendo conseguenze inaspettate al punto da aver coinvolto anche Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island. La giovane, la quale nei mesi scorsi aveva rivelato di essere affetta da una forma di sclerosi multipla, a causa dello stress e dell’ansia accumulata dalla vicenda (ancora irrisolta), è stata costretta al ricovero in ospedale per via del peggioramento dei sintomi della sua stessa malattia. Ma cosa c’entra Georgette con Pamela Prati ed il mancato matrimonio con il fantomatico Marco “Mark” Caltagirone? La ragazza fino a qualche giorno fa faceva parte della medesima agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (la Aicos Management), le due manager della showgirl 60enne. Era addirittura scesa in difesa della Prati a Live Non è la d’Urso ma alla fine qualcosa l’avrebbe portata a dubitare di tutto, al punto da convincersi a fare un passo indietro ed a lanciare pesanti accuse anche alle due agenti di Pamela. Dopo l’intervista rilasciata al settimanale Chi, però, Georgette avrebbe accumulato troppa ansia al punto da aver avuto un crollo fisico. Solo dopo essere tornata a casa, la stilista ha voluto informare i suoi followers dell’accaduto: “Eccomi qui. Sono appena uscita dall’ospedale e sono tornata nel mio lab. State tranquilli, il problema è che la situazione di queste settimane mi ha portato un grosso accumulo di ansia e tensione che non aiuta la mia malattia, quindi oggi i medici si sono presi cura di me”. La sua speranza è che “tutto passi in fretta. Non creiamo falsi allarmismi, io ci sono. Adesso devo solo riposare un po’ e tutto passerà”.

GEORGETTE POLIZZI IN OSPEDALE: TROPPA ANSIA DOPO CASO PAMELA PRATI

Anche per questo Georgette Polizzi aveva deciso di chiudere momentaneamente il suo profilo Instagram, rendendolo privato, così da poter staccare per un attimo da tutte le polemiche legate al caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. Al primo posto, dunque, la giovane ha deciso di mettere la sua salute, al punto da dichiarare: “Quando tutto si sarà sistemato tornerò come prima”. Sempre tramite Instagram ha poi proseguito: “Ricordate quando vi dicevo testa e cuore? Da oggi ci metterò solo la testa. Smettete di dire cose che non sapete. Prima di tutto viene la salute. E quanto questa viene messa a repentaglio io devo pensare a me e soprattutto prendermi cura di me e non degli altri”. Quindi la Polizzi ha replicato anche alle accuse di chi sosteneva che avesse chiuso il profilo solo per “business”, facendo vedere di aver comunque rifiutato tutte le richieste di iscrizione al suo profilo. Eliana Michelazzo, nei giorni scorsi, intervenendo proprio a Live Non è la d’Urso si era detta molto amareggiata e delusa dalla decisione di Georgette e dalle sue accuse mosse nei confronti della sua agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA