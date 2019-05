Georgette Polizzi/ “Mark Caltagirone non esiste. Ora ho paura per me stessa”

Anche Georgette Polizzi è stata coinvolta nel caso che sta facendo parlare tutti da settimane. L’esistenza di Mark Caltagirone – ormai smentita anche dalla stessa Eliana Michelazzo – e le presunte nozze con Pamela Prati hanno portato la Aicos Management a perdere, pezzo dopo pezzo, molti dei suoi assistiti. Una di questi è proprio Georgette che di recente, in un’intervista per Gabriele Parpiglia, ha ammesso di aver sofferto dopo aver scoperto il raggiro di cui lei stessa è stata vittima. “Io con tutto il cuore ho creduto… – ha raccontato nell’intervista a Parpiglia – Ho cominciato a dubitare, tutto finto! Quando ho visto questa cosa mi si è gelato il sangue, ho visto questo servizio, la voce di questo avvocato era la voce di Pamela Perricciolo, mi si è gelato il sangue.” Di Mark Caltagirone, alla Polizzi è stata mostrata più di una foto ma ogni volta era una persona diversa “Forse c’è qualcosa che non va” ha allora capito.

Georgette Polizzi: “Ho paura che mi facciano del male”

Georgette Polizzi, che questa sera potrebbe essere tra gli ospiti di Live non è la d’Urso per dire la sua sulle ultime news sulla vicenda, ha fatto altre ammissioni. La ragazza si è detta preoccupata dalle conseguenze che questa situazione potrebbe avere sulla sua salute. “Ho paura che mi facciano del male. – ammette Georgette – Indipendentemente da tutto io sono una persona malata e la sclerosi multipla è invisibile, perché tu adesso non la vedi, ma è una malattia che se sei sottoposta a forti forme di stress e di ansia ti può provocare delle ricadute.” Così conclude “io ho visto una Pamela Prati e una Eliana mentire con la consapevolezza che stavano mentendo…”

