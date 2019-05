GEORGETTE POLIZZI/ Scarica Eliana Michelazzo, Milena Miconi in studio?

Ci sarà anche Eliana Michelazzo a Live Non è la D’Urso? Parlerà anche della lite con Georgette Polizzi? In studio potrebbe esserci anche Milena Miconi, spesso ospite degli studi di Barbara D’Urso, e che proprio Georgette ha tirato in mezzo in quello che è l’affaire Pamela Prati. A Chi la Polizzi ha specificato di aver avuto una lite con la Michelazzo nei camerini di una trasmissione proprio della D’Urso e ha raccontato come fosse presente anche Milena Miconi. Quest’ultima molto spesso è stata ospite sia di Live che di Pomeriggio 5 nelle ultime settimane, non è dunque da escludere che possa essere interrogata stasera a Canale 5 sulla vicenda. Sta di fatto che le parole grosse tirate fuori sul settimanale non sono passate inosservate e magari sarà la stessa Pamela Prati, ospite stasera, a tirarle fuori. Staremo a vedere cosa ci dirà la puntata del talk show del mercoledì pronto a farci vivere una serata di certo emozionante. (agg. di Matteo Fantozzi)

SCARICA ELIANA MICHELAZZO

“Una pugnalata dopo tanto amore”, con queste parole Eliana Michelazzo ha risposto poco fa alle parole e alla lunga intervista rilasciata a Chi da Georgette Polizzi. Amica, sua cliente e confidente, anche l’ex protagonista di Temptation Island sembra aver voltato le spalle a Pamela Prati e alla stessa Eliana che tanto le è stata vicina nella sua difficile battaglia contro la malattia. In realtà la Polizzi aveva difeso a spada tratta l’amica Eliana arrivando fino al prime time di Canale 5 e a Live Non è la d’Urso per dire la sua sulla questione confermando la veridicità del matrimonio e del lavoro della sua agenzia ma adesso tutto è cambiato. L’intervista e le “bugie”, secondo Georgette, dette dalle due a Verissimo le hanno fatto cambiare idea e dopo l’attacco sul settimanale di Alfonso Signorini, Eliana ha deciso di dire la sua postando nelle sue storie una foto che la ritrae con lei quando era sulla sedia a rotelle e nel bel mezzo di un abbraccio sincero. Cosa dirà adesso Georgette?

LE ACCUSE DI GEORGETTE POLIZZI

Colpo di scena nell’affaire Pamela Prati e non solo per via dell’annullamento del matrimonio ma anche perché tutti coloro che hanno girato intorno a questa storia pian piano ne stanno prendendo le distanze. Questa volta tocca all’ex di Temptation Island Georgette Polizzi che nelle scorse settimane è stata anche in tv a difendere Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo parlando di anni di affetto, amicizia e stima. A quanto pare tutto adesso è cambiato e nel nuovo numero di Chi sono raccolte una serie di dichiarazioni che adesso mettono con le spalle al muro che quelle che fino a poco tempo fa erano amiche da proteggere. Secondo il racconto di Georgette Polizzi tutto è nato durante l’ultima partecipazione a Live Non è la d’Urso quando, dietro le quinte, la bella influencer avrebbe chiesto ad Eliana Michelazzo di vedere la foto di Mark Caltagirone, l’uomo che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati, e con il quale la sua manager stava chattando con tanto di messaggi audio.

LE BUGIE A VERISSIMO SUL PIGNORAMENTO

Proprio in quel momento Georgette ha capito che c’era qualcosa di strano e, tornata a casa, ne ha parlato con il suo fidanzato David Tresse pregandolo di accompagnarla a Roma per vederci chiaro. E’ a quel punto che ha le prove che qualcosa c’è e che forse anche lei potrebbe essere una vittima in tutta questa storia: “Quando le incontro, la Prati che dice di star male, che sta soffrendo di attacchi di panico e ansia. A quel punto chiedo le prove dell’esistenza di Mark una volta per tutte e Donna Pamela mi fa vedere una foto diversa da quella che Eliana mi aveva mostrato in camerino. Resto scioccata. Chi è quell’uomo che manda gli audio alla Michelazzo? Perché mi mostrano due immagini diverse? Non sapevo come reagire. Erano lucide. Faccio finta di nulla. Vado via“. Le cose sono peggiorate durante l’intervista a Verissimo che ha visto protagonisti proprio la showgirl sarda e la sua agente. In quel momento si è accorta che le due stavano mentendo sulla situazione di Pamela (perché lei ha visto i documenti del pignoramento) e su Mark Caltagirone.

LA PAURA DI GEORGETTE POLIZZI

Proprio l’intervento a Canale 5 ha spinto Georgette Polizzi a dire la sua anche se la lucidità con la quale le due hanno agito e mentito le fa paura e adesso teme una ritorsione per essersi così esposta: “Devo essere sincera ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto tutto perbene. [….]Però non posso tornare indietro. Ho ricostruito nella mia testa il puzzle. Ciò che mi ha colpito e spinto a parlare sono le bugie dette alla Toffanin, la storia dei pignoramenti che ha negato, le foto diverse di questo marito. Bugie su bugie. Non ce la faccio più. E di tutto quello che ho detto ne ho le prove. Sia chiaro”. Anche lei adesso finirà nel tritacarne da parte di Pamela Prati e le sue agenti? Lo scopriremo solo nella prossima puntata di questo intricato giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA