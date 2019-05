Gerry Scotti gaffe su Alberto Urso/ Video, Amici serale 2019: “Ti ricordi di me?”

Ieri nel corso del terzultimo appuntamento con il serale di Amici 2019, Maria De Filippi ha proposto una giuria speciale di tutto rispetto. Di fronte gli allievi della scuola, si sono seduti: Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone, proponendo al pubblico i commenti con tanto di “rimproveri” ai professori. Ed infatti, la cantautrice salentina, ha avuto modo di mettere a tacere Rudy Zerbi, che ha accusato ingiustamente Giordana Angi di essere arrogante. Emma per tutta risposta, ha confidato che delle volte, si scambia il carattere per arroganza e questo, in sintesi, sarebbe un errore da non compiere. I giudici speciali si sono dimostrati aggiornati nelle dinamiche e presenti e preparati nel commentare esibizioni e percorso scolastico dei semifinalisti della trasmissione. Proprio per merito di questo terzetto, ieri sera lo show è stato il programma più visto, battendo la concorrenza ed avendo la meglio contro Ballando con le stelle 2019, andato in onda su Rai1. Nonostante il trionfo, il popolo social si è divertito ieri ad evidenziare una gaffe del buon Gerry Scotti nei confronti di Alberto Urso, vediamo cosa è accaduto!

Amici serale 2019, clamorosa gaffe di Gerry Scotti

Prima dell’esibizione di Alberto Urso, il buon Gerry Scotti, ospite dell’ultima puntata del serale al fianco di Mara Venier ed Emma Marrone, è stato vittima di una divertentissima gaffe che, dopo un attimo, ha immediatamente fatto il giro della rete. Il presentatore probabilmente confuso per la passata partecipazione di Alessandro Casillo (anche lui baby-talento) ha chiesto al tenore se si ricordasse di lui, convinto di averlo tenuto a battesimo durante “Io Canto”. “Alberto mi piace molto, mi fa piacere ricordarlo da bambino. Io spero che lui si ricordi di me. Ti ricordi?”. A questo punto il concorrente della Squadra Blu ha svelato di non ricordarsi. Il conduttore quindi, è sceso nei dettagli domandando: “Tu non hai fatto un programma con me?”. Urso quindi, ha specificato di non avere partecipato a “Io Canto” bensì “Ti lascio una canzone”, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. “Ah quell’altro! Ti avevo visto da bambino cantare. Mi hanno detto ‘forse è stato uno dei tuoi’. Va beh ma miei o della Clerici è uguale, sempre bambini eravate”.

Visualizza questo post su Instagram “Ah, quell’altro” 😂😂😂 #Amici18 Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: Mag 11, 2019 at 5:55 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA