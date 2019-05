Gessica Notaro al Grande Fratello?/ Gaffe di Barbara D’Urso: sempre nei miei pensieri

Gessica Notaro è nei pensieri di Barbara d’Urso nella nuova puntata del Grande Fratello 16. Tanto che, in apertura, commette una gaffe. La conduttrice saluta tutti i concorrenti eliminati finora e, tra loro, c’è anche Jessica Mazzoli, tornata in studio dopo l’operazione. La d’Urso si accorge dell’errore solo poco dopo ma ammette di avere la Notaro in testa “per un motivo ben chiaro”. Questo motivo è legato a Francesca De André, con la quale la conduttrice si collega nella Casa del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso le svela che, come chi segue il reality già sa, Gessica Notaro si è detta risentita dalle dichiarazioni da lei fatte sul fidanzato Giorgio dopo aver visto le foto del presunto tradimento.

LE SCUSE DI FRANCESCA DE ANDRÈ A GESSICA NOTARO

“Gli dò fuoco” è stata la frase di Francesca De André che ha scatenato l’ira di Gessica Notaro che ha chiesto per lei un provvedimento da parte della redazione del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso le comunica l’appello della Notaro e la figlia di Cristiano ammette di aver sbagliato e si scusa in diretta. “Mi scuso, sono frasi dette così non è assolutamente nei miei pensieri fare o immaginare una cosa del genere” sono le dichiarazioni della d’Urso. Staremo a vedere se Gessica Notaro accetterà le scuse della De André o se riterrà il semplice richiamo della conduttrice del Grande Fratello un po’ troppo blando rispetto a quanto si aspettava.

