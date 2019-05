GESSICA NOTARO/ Dopo le polemiche su Pamela Prati e l’acido, svago a All together now

Gessica Notaro è una delle ospiti della seconda puntata di All together now, lo show del giovedì sera condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax nel ruolo di “capo del muro umano”. La ex concorrente di Ballando con le Stelle in questi giorni ha commentato il caso Pamela Prati soffermandosi su un fatto che la riguarda in prima persona: il presunto attacco con acido sventato dalla showgirl. La Notaro, che è stata sfigurata dall’ex fidanzato Edson Tavares nel gennaio del 2017 proprio con dell’acido, non crede alla versione della Prati: “minacciata con l’acido? E’ fortunata se lo ha schivato!” ha commentato su Rai1. La ex miss Romagna in merito alla delicatissima vicenda raccontata da Pamela Prati e la ex agente Eliana Michelazzo ha detto: “credo che sia molto difficile sfuggire da un vero attacco con l’acido. Se una persona è seriamente intenzionata ad aggredirti con l’acido, è quasi impossibile schivarla: è questione di secondi”.

Gessica Notaro: “non vorrei che in questo caso la denuncia sia stata presa sotto gamba”

Non solo, Gessica Notaro ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci ha parlato anche il caso di Giuseppe Morgante, l’uomo di Legnano che stato sfregiato dalla ex compagna Sara Del Mastro proprio con dell’acido. In merito alla vicenda la Notaro ha detto: “non vorrei che in questo caso la denuncia sia stata presa sotto gamba perché la vittima è un uomo”. Giuseppe aveva già denunciato gli atteggiamenti da stalker della ex compagna alle telecamere de Le Iene, ma la donna ha continuato a minacciarlo. La storia di Giuseppe ricorda proprio quella di Gessica, che nel 2017 è stata sfigurata dall’ex compagno Edson Tavares. “All’epoca feci solo un ammonimento, più leggero di una denuncia – ricorda la ragazza – ma non è neanche facile denunciare quando sei costantemente sotto minaccia e lo sono anche i tuoi amici e famigliari”.

Gessica Notaro oggi: la sentenza su Edson Tavares

A distanza di due anni la sentenza di Appello ha condannato a più di 15 anni di galera Edson Tavares, l’ex fidanzato che il 10 gennaio del 2017 ha sfregiato Gessica Notaro con dell’acido. “Nessuna frustrazione attenua la gravità’. Giustizia è stata fatta. Solamente una parola: grazie” con queste parole la ex concorrente di Ballando con le Stelle commenta la sentenza di Appello con tanto di foto che la ritrae subito dopo l’aggressione. I giudici della Corte di Appello di Bologna si sono espressi così in merito all’aggressione subita dalla Notaro: “plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso”.



