Gessica Notaro vs Francesca De Andrè/ Video “Io gli do fuoco? Chied un provvedimento”

Gessica Notaro si scaglia contro Francesca De Andrè, rea di essersi lasciata andare ad una frase gravissima durante la scorsa puntata del Grande Fratello 2019. Nel corso dell’appuntamento del 6 maggio, Barbara D’Urso ha mostrato a Francesca De Andrè le foto del fidanzato insieme ad una sexy ragazza con cui si sarebbe intrattenuto in sua assenza. Nel vedere le immagini, la figlia di Cristiano De Andrè, dopo aver ripetutamente detto la frase “a casa mia” sottolineando la mancanza di rispetto che il fidanzato avrebbe avuto nei suoi confronti portando la ragazza in questione a casa sua, si è lasciata andare ad una frase che sta scatenando polemiche al punto che, molti utenti, chiedono la sua squalifica. A chiedere un provvedimento nei confronti della De Andrè è anche Gessica Notaro che, quando ha sentito Francesca pronunciare la frase “gli do fuoco” ha deciso di dire la sua attraverso un video pubblicato su Instagram.

GESSICA NOTARO CONTRO FRANCESCA DE ANDRE’: “SERVE UN PROVVEDIMENTO”

Gessica Notaro che conosce perfettamente cosa significa subire violenza, non ha digerito la frase che Francesca De Andrè ha pronunciato durante la diretta serale. Pur capendo la rabbia della gieffina di fronte al presunto tradimento del fidanzato Giorgio, Gessica non giustifica la frase pronunciata: “Ho assistito al discorso di Francesca De Andrè e al presunto tradimento, mi dispiace tantissimo, è una cosa che nessuna donna vorrebbe vivere. Non posso passar sopra alle parole che sono uscite dalla sua bocca, anche solo in un momento di rabbia: Lo brucio vivo” – spiega l’ex Miss che poi aggiunge – “Posso capire la rabbia del momento però se lo avesse detto a casa tra le sue mura poteva andar bene. Ma in un’epoca come questa, dove succede quello che succede, sentir dire una frase del genere… La ragazza sa di essere sotto le telecamere costantemente, sa che si gioca duro e che a volte accadono cose spiacevoli”. Gessica, così, chiede che nei confronti della De Andrè sia preso un provvedimento esattamente come sarebbe accaduto se quella frase fosse stata pronunciata da un uomo: “Come vengono presi provvedimenti nei confronti degli uomini che dicono certe cose, io chiedo per cortesia che venga preso un provvedimento anche nei confronti di questa ragazza”, conclude.





