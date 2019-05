Giada Ciaiola/ La ballerina fa ingelosire i fan e Veronica Lepri? (Ciao Darwin)

Una delle ultime foto di Giada Ciaiola ha divertito parecchio i fan di Ciao Darwin 8. Su Instagram la vediamo infatti impegnata in una delle coreografie più interessanti della scorsa puntata, ovvero la famosa tavolata attorno a cui l’intero corpo di ballo si è ritrovato a rievocare una versione moderna dell’Ultima Cena. Anche se è la foto successiva a strappare diversi sorrisi agli ammiratori, per via di uno spettatore presente in gradinata rimasto evidentemente colpito dal lato B della ballerina, avvolta da un semplice costume nero e pailettes. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola. “L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità”, scrive inoltre in un post successivo su Instagram, aggiungendo anche che è “meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi“. Non si tratta di parole della ballerina: chi ha buona memoria ricorderà una delle frasi più celebri di Marilyn Monroe. Lo scatto però è piaciuto a molti e non solo perché Giada sfoggia un giubbino rosa carne metallizzato, il costume dorato con rifiniture bianche. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola.

Giada Ciaiola con il coreografo Alessandro Boero

Giada Ciaiola ha deciso di far ingelosire tutti i fan di Ciao Darwin 8 che la seguono da tempo e che cercano di non perdere le sue condivisioni sui social. Negli ultimi giorni la ballerina infatti ha scelto di condividere una foto in cui posa con Alessandro Boero. “Speciale come sei“, sottolinea Giada aggiungendo anche un “non tutto è per tutti” fra gli hashtag. Il complimento viene ricambiato poi da Alessandro, fra i primi a commentare il suo stesso scatto e ad attirare anche le invidie di un’altra ballerina del programma Mediaset. “A me nessuno fa ste dediche“, scrive infatti Veronica Lepri, che con Boero ha un legame molto speciale. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola e Alessandro Boero e leggere i commenti. Non mancano poi degli scatti sottosopra, in cui la ballerina dimostra di fare la spaccata al contrario. Fisico in bella mostra ed un invito a seguire la puntata di questa sera, come replica nelle Stories condividendo alcuni dei momenti più belli del precedente appuntamento, fra cui la coreografia sull’Ultima Cena del corpo di ballo.

