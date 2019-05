Giada Ciaiola/ “La felicità è un percorso, non una destinazione” (Ciao Darwin 8)

Anche per Giada Ciaiola si chiude il sipario di Ciao Darwin 8, che ritornerà questa sera con una delle ultime puntate. In questa settimana il corpo di ballo ha realizzato le prove e le coreografie previste per il gran finale, grazie alle registrazioni che andranno in onda prossimamente su Canale 5. “La felicità è un percorso, non una destinazione”, scrive in un post la ballerina, prima di aggiungere i dovuti ringraziamenti a Lorella Boccia e Salvatore Dello Iacolo. “Ho amato Ciao Darwin 8”, sottolinea alla fine. Nello scatto la troviamo sospesa in aria, le braccia all’indietro e le gambe arcuate verso l’alto, il volto che guarda verso il cielo e addominali in bella mostra. Una foto che rappresenta la felicità, quella stessa emozione di cui parlava nel suo post. Clicca qui per guardare la foto di Giada La Ciaiola. Molto diversa forse dalla foto successiva, in cui la troviamo con giacchetta e stivali corti rossi, mezza illuminata da sole e forse nostalgica.

GIADA CIAIOLA E LE PROVE FINALI DI CIAO DARWIN 8

“Ultima”, scrive semplicemente Giada Ciaiola su Instagram. Il riferimento è alle prove legate al finale di Ciao Darwin 8, anche se per ora interesserà solo il corpo di ballo e lo staff. Il pubblico potrà invece ammirare coreografie, giochi e quiz ancora per qualche settimana. Forse triste la ballerina, che dopo aver ringraziato tutti sembra immersa in un moto nostalgico senza fine. Lo possiamo intuire anche da una delle clip che condivide sulle Stories, dove rievoca quell’1 di marzo in cui è iniziata la sua nuova avventura. Un momento divertente, in cui vediamo alcune delle ballerine con sguardo serio e sensuale, in contrasto con l’ingresso successivo di Andrea Bettinelli che chiede invece se siano tutte in fila per il bagno. Giada forse apparirà più triste del previsto, ma per fortuna i profili delle colleghe ci svelano che il suo umore è comunque brillante come sempre. La troviamo infatti a piedi nudi nelle Stories dell’amica Veronica Lepri, pronta a immortalarla in una parentesi al di fuori dell’ordinario. Giada però ne approfitta per mostrare agli ammiratori la sua falcata da ballerina/modella.

