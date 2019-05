Giada Ciaiola/ Sorrisi e ironie: “il mio fidanzato… Marco Salvati” (Ciao Darwin 8)

Due settimane di assenza da Ciao Darwin 8 e Giada Ciaiola è già pronta per mostrare i risultati delle nuove prove. La ballerina e le sue colleghe si sono impegnate comunque in questi giorni, anche se lontane dal piccolo schermo. Tramite Instagram scopriamo che la preparazione è stata forse più intensa del previsto, anche se Giada ci riporta indietro di qualche giorno per rievocare i momenti migliori delle ultime esibizioni. Sui social la ballerina non si fa mai attendere ed anche in questo caso condivide con tutti i followers pensieri e scatti dell’ultima puntata dello show. La troviamo infatti al fianco della rossa Veronica Lepri in una delle ultime immagini, corpo in bella mostra, profilo indimenticabile ed una lingerie da far girare la testa. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola e Veronica Lepri. Non è la prima volta che le due ballerine spuntano, gomito a gomito, nello stesso stacco. Sintomo che il corpo di ballo abbia ormai stretto dei rapporti importanti, che vanno al di là della parentesi lavorativa.

Giada Ciaiola sorride con le amiche a Ciao Darwin

Giada Ciaiola ama ridere e strappare qualche risata e i fan di Ciao Darwin 8 non potrebbero che apprezzarla anche per il suo carattere solare. “A Darwin sorride il cuore“, scrive infatti in una delle ultime condivisioni. La frase si riferisce alle risate che hanno impegnato in quel momento sia Giada che Naomi Mele, che vediamo di profilo e con il noto costume bianco, dal chiaro richiamo bondage. “Sempre detto che il 3 è il numero perfetto“, sottolinea invece un fan, includendo nel trio di dee anche la Lepri, che spunta in fascia centrale con uno sguardo più sorpreso che sorridente. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola. Grazie alle Stories scopriamo invece che le prove si sono trasformate ad un certo punto in qualcosa di molto diverso. “Ciao Darwin animation“, scrive infatti la ballerina. Evidentemente la situazione è sfuggita un po’ di mano all’intero gruppo, tanto che vediamo il corpo di ballo impegnato in uno dei momenti tipici del villaggio vacanze. “Il mio fidanzato“, ironizza poco prima in un’altra clip la ballerina, mentre le si avvicina un saltellante Marco Salvati.

