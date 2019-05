GIADA DOMENICONE, EX FIDANZATA FABRIZIO MORO/ “Ecco perché non ci siamo sposati”

Giada Domenicone è la ex fidanzata di Fabrizio Moro, il cantante ospite di Mara Venier a Domenica In. A pochi giorni dall’uscita di “Figli di nessuno”, Moro è pronto a raccontarsi nella nuova puntata in onda domenica 5 maggio 2019 su Rai1. Il cantautore romano, oltre a parlare del nuovo disco di inediti, sicuramente parlerà della sua vita privata e della recente separazione dalla compagna e madre dei suoi figli. Giada Domenicone è stata per tanti anni la compagna del cantante, ma ha evitato di apparire in pubblico e sulle copertine di giornali per preservare la sua privacy. Dal loro amore sono nati due splendidi bambini Libero ed Anita a cui il cantante ha dedicato anche alcuni canzoni del nuovo album. Fabrizio Moro ha preferito sempre far parlare la musica tralasciando la sua vita privata, ma possibile che la Zia Mara riesca nell’impresa di fargli svelare qualche dettaglio sulla fine della storia d’amore con Giada.

Fabrizio Moro e Giada Domenicone: ecco il perché della crisi

Un amore importante quello tra Fabrizio Moro e Giada Domenicone, che di professione si occupa di design ed architettura. La donna, infatti, ha conseguito la laurea in Architettura d’Interni presso l’Università La Sapienza di Roma e durante la sua carriera ha lavorato con grandissimo professionisti del calibro di Andrea Moneta. Di lei si conosce davvero poco. Anche sui social Giada è restia a pubblicare delle sue foto e su Instagram ha deciso di avere un profilo privato. Una storia importante quella di Fabrizio e Giada da cui sono nati due figli: Libero e Anita. Nonostante ciò la coppia non ha mai deciso di sposarsi; una decisione condivisa da entrambi come ha raccontato lo stesso cantautore romano: “per me il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei”.

Fabrizio Moro e Giada Domenicone si sono lasciati

Non è chiaro come mai Fabrizio Moro e Giada Domenicone si siano detti addio. Dalla pagine di Vanity Fair il cantautore romano si lasciato scappare qualche parola senza però sottolineare il reale motivo. “Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù” ha confessato Moro che per la prima volta quest’estate non sarà impegnato in alcuna tournée. Ad attenderlo una vacanza di relax in Sardegna da solo. Parlando però della sua donna ideale, il cantautore ha rivelato: “Deve essere forte, che sappia prendersi cura di me, ma è complicato. Quando una donna è carina con me non so mai se sia perché le interesso o perché sono famoso”.



