Giada Farano/ Foto, un vero vulcano a Ciao Darwin 8!

Giada Farano è un vero vulcano e i fan di Ciao Darwin 8 possono essere sicuri di trovare sempre suoi scatti sui social. La ballerina infatti ha una forte presenza su Instagram, dove si mostra in diverse occasioni. Dal bacio al logo del programma, a cui aggiunge un “Baci desolati” che ricorda molto quelli stellari di Valeria Marini. Fino all’estensione della gamba che pubblica subito dopo, elasticità perfetta e sorriso sempre presente, un po’ come il suo look dark. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Un outfit da non tradire il più possibile, visto che la ballerina cerca di non allontanarsi troppo dal total black, se non in particolari occasioni. Nei giorni successivi la troviamo infatti in posa per un’altra foto, con gonnellina nera e chiodo, sotto cui troviamo però un body color melanzana. Oppure come nell’immagine successiva, in cui Giada sfoggia per la prima volta una maglietta bianca con decorazioni nere a stella. Il nero questa volta riguarda solo i suoi ricci ribelli ed uno dei braccialetti che porta ai polsi, oltre ai pantaloni che si vedono solo in modo parziale. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano.

Giada Farano, Ciao Darwin: l’entusiasmo aumenta…

L’entusiasmo di Giada Farano aumenta sempre di più ad ogni coreografia di Ciao Darwin 8, che fa salire l’asticella anche della sua gratitudine. In uno degli ultimi post sui social, la ballerina condivide una foto con l’intero corpo di ballo in posa, con al centro la guida immancabile Lorella Boccia. Tutti di profilo per mostrare il costume di scena, che presenta una doppia visione sexy e seriosa. Giada ne approfitta in realtà per mostrarsi a tre quarti, mettendo in risalto il suo animo fiero e la quasi totalità del suo corpo. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Grazie alle Stories scopriamo invece che la ballerina e la collega Giulia Spalletta hanno avuto un leggero ritardo in previsione delle ultime prove. Tacco che risuona nell’aria ed un fare deciso che spinge entrambe ad accelerare il passo il più possibile.

