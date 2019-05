Giada Farano/ Il compleanno della madre e l’attaccamento alla famiglia (Ciao Darwin)

Giada Farano ha scelto di legare i capelli, dopo averci mostrato a lungo a Ciao Darwin 8 i suoi ricci indomabili. L’occasione è di sicuro più che speciale, come ci svela su Instagram. Il compleanno della mamma l’ha spinta infatti a raccogliere i capelli e mostrarsi come la ragazzina di un tempo. Scopriamo inoltre che il colore della chioma è un’eredità della madre, che posa al suo fianco con un grande mazzo di fiori sul tavolo, torta con la panna e candeline che svelano un ’56’, oltre ad una bottiglia di Martini. “Auguri a lei che ha messo al mondo una meraviglia”, scrive un fan. La ballerina invece ne approfitta per fare ancora gli auguri “alla persona più importante della mia vita”. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Il giorno successivo invece la troviamo con il costume di scena della sigla, con tanto di treccia lunga e posa sexy. Anche in questo caso si tratta di un’occasione da festeggiare, la conquista di 30 mila followers sul profilo social e tanti messaggi che la fanno commuovere.

Giada Farano, Ciao Darwin 8: un grande entusiasmo

Giada Farano non ha mai nascosto il suo entusiasmo nel partecipare a Ciao Darwin 8 e lavorare al fianco di un corpo di ballo fantastico. Una vera famiglia per la ballerina, che spesso ringrazia tutti del sostegno e dell’esperienza che ha appena concluso. Il programma ritornerà questa sera, ma come sappiamo le prove e le registrazioni sono già state concluse la scorsa settimana. Ecco perché è facile notare fra le parole di Giada un moto di nostalgia, mista a gratitudine. “Innamorata di questo posto e di questa famiglia“, scrive infatti in uno dei post più recenti. Nello scatto sfrutta di nuovo il costume di scena, ma lo sguardo ed il trucco, in unione con le luci, la fanno apparire più adulta di quanto sia in realtà. Un possibile sguardo al suo futuro? Il fascino non le manca anche in questo caso. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. Sembra che negli ultimi giorni la ballerina ne abbia approfittato anche per dare sfogo alla gola, visto che svela di aver bisogno di smaltire del cibo pugliese, di cui come sappiamo è davvero golosa. Irriconoscibile invece nell’ultimo scatto pubblicato, dove posa al fianco del coreografo Salvatore Dello Iacolo, ovvero colui che al fianco di Lorella Boccia riesce a regalarci le famose coreografie sconvolgenti del programma di Canale 5. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano e Salvatore Dello Iacolo.

Il compleanno della madre

Innamorata di questo posto

Il coreografo superfico





