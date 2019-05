Giada Farano/ “Pronta per un’altra settimana di prove” in attesa di Ciao Darwin

Giada Farano continua a essere molto attiva sui social, soprattutto per regalare tanti ricordi e momenti divertenti a tutti i fan di Ciao Darwin 8. Dall’ultima coreografia, dove la vediamo al fianco dell’intero corpo di ballo femminile, grazie alle istruzioni sapienti di Lorella Boccia e Salvatore Dello Iacolo, fino ad uno scatto speciale con Giada Ciaiola. Capigliatura da Medusa una e stravolta dall’ultima performance l’altra, “Giada & Giada” hanno fatto incetta di like. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano e Giada Ciaiola. Non mancano le pose sexy della domenica: la ballerina distesa sul pavimento dello studio Titanus di Mediaset, piedi rigorosamente scalzi. Sfinita? Forse in attesa di mostrare la nuova coreografia a tutti gli ammiratori. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano.

Giada Farano tra uova e succhi di frutta

“Pronta per un’altra settimana di prove“, scrive con grinta sui social Giada Farano, in trepidante attesa del nuovo appuntamento di Ciao Darwin 8. Dopo aver saltato una settimana di messa in onda, il programma avrà riservato ai fan una bella sorpresa? La ballerina purtroppo non lascia trasparire nulla di quanto sta accadendo nel backstage. Intanto Giada sorride, regalando uno dei suoi famosi sguardi ai followers su Instagram. Sullo sfondo l’immancabile logo dello show di Canale 5. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. E prima di lanciarsi nel lavoro, Giada trova anche il tempo di sorridere di se stessa. Nelle Stories ci mostra infatti una foto in cui sembra davvero arrabbiata, anche se la diretta interessata sottolinea che il suo umore non fosse nero. Dopo un augurio a Marco Pipani, ci mostra persino parte della sua spesa degli ultimi giorni. Scopriamo però solo che ha fatto il pieno di uova XL e succhi di frutta.

