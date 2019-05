GIAMPAOLO CELLI AMANTE KARIN TRENTINI?/ Le figlie webstar Aurora e Mariasole

Giampaolo Celli è il presunto amante di Karin Trentini

Karin Trentini è imprenditrice e moglie di Riccardo Fogli dal 2010. Il gossip è stato messo in giro da Fabrizio Corona, che in seguito si è scusato per la cattiveria: “Ho provato, immedesimandomi in Fogli, le stesse sensazioni che provavo quando ero in galera e mi sentivo impotente. Il pianto che ho sentito non mi ha fatto dormire tre giorni”. La voce infondata sul tradimento ha provocato reazioni forti da tutte e tre le parti. Celli, in particolare, ha difeso strenuamente la sua posizione: “Io e Karin non abbiamo una storia”, ha dichiarato a Pomeriggio Cinque, “tra noi non è mai successo nulla”. Nel mondo dello showbiz, Giampaolo Celli è uno stilista molto conosciuto. Nella bio del suo profilo Instagram si descrive come “luxury stylist” e “fashion designer” della Celli Centro Sposi, l’azienda con sede a Pavona (Roma) fondata con la madre Maria e la sorella Alessia.

Aurora, Mirasole i figli di Giampaolo Celli

Giampaolo Celli è “figlio”, “fratello” e “padre” d’arte. Anche la 15enne Aurora, infatti, è un volto noto del web, con migliaia di fan su Tik Tok e Youtube. Una settimana fa, Aurora è stata protagonista di un evento al centro commerciale Auchan Giugliano di Napoli, dove è stata accolta come una vera e propria star. Papà Giampaolo l’ha accompagnata, documentando il tutto su Instagram: “Sono senza parole. Centinaia di fan impazziti per lei. Che bello! Sono felice per te, amore mio”. Ma la vera cocca di casa è la piccola Mariasole, che a 3 anni vanta già la sua fanbase. Merito della sorella più grande, che ha contribuito a farla conoscere soprattutto su Youtube. Giampaolo non fa altro che accrescere la sua fama, col video tenerissimo della piccola che mangia un biscotto.

Giampaolo Celli: le collaborazioni

Quanto al lavoro, Giampaolo Celli ha saputo farsi conoscere e apprezzare da diversi vip. Ben nota la collaborazione con Grande fratello, Amici e in generale la casa di produzione Fascino. Per il Grande fratello, di recente, ha curato i look di Iva Zanicchi, opinionista in studio al fianco di Cristiano Malgioglio. “Fieri di vestire una grande donna, grande artista e grande amica”, fa sapere Giampaolo. E sul talent: “Ora in onda su Canale 5 il programma Amici, con le nostre creazioni indossate dai concorrenti delle squadre Blu e Bianca. Ringrazio la produzione del programma, la Fascino, per aver scelto ancora la nostra azienda per questa fantastica collaborazione“.



