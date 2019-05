Giampiero Galeazzi compie 73 anni/ “Grazie Mara Venier!”, lei piange a Domenica In

Giampiero Galeazzi ha compiuto ieri 73 anni e Mara Venier, nel corso della sua Domenica In, oggi non poteva non ricordare il grande amico di una vita con il quale ha condiviso numerosi momenti della sua vita privata e professionale. Un filmato ha ripercorso quando accaduto ieri al Circolo Canottieri di Roma, dove si è svolta una grande festa in onore di questo compleanno speciale dello storico socio Giampiero Galeazzi. I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio von la cerimonia di intitolazione del galleggiante di lungotevere Flaminio a Rino e Giampiero Galeazzi, ovvero tecnico del Remo giallorosso e suo figlio che ha contribuito a scrivere la storia del club. Le telecamere di Domenica In erano presente sul battello insieme al “Bisteccone nazionale” per celebrare il suo compleanno. “Oggi mi sento come il primo giorno che sono venuto qui 65 anni fa”, ha dichiarato commosso Galeazzi. “Emozionato, sono emozionatissimo”, ha aggiunto. Ma la vera sorpresa è stata la figlia Susanna in canoa: “Grazie, la storia siamo noi, ragazzi!”, ha urlato Galeazzi. “Sento che c’è ancora la presenza di mio padre in questo momento”, ha proseguito, ricordando, tra le lacrime, i 10 titoli assoluti vinti: “Nessun circolo al mondo ne è stato capace!”.

GIAMPIERO GALEAZZI, COMPLEANNO AL CIRCOLO CANOTTIERI

Di ritorno in studio, Mara Venier visibilmente commossa e con la voce tremante ha trasmesso il videomessaggio che Giampiero Galeazzi ha voluto inviare alla trasmissione Domenica In per ringraziare pubblicamente l’amica: “Oggi era una giornata speciale, direi storica. Non per il compleanno o per il centenario dei canottieri di Roma”, ha spiegato. Il motivo è stata proprio l’intitolazione del galleggiante di lungotevere Flaminio a lui ed al padre, “la mia casa, dove sono cresciuto sportivamente e come uomo”. Poi riferendosi a Mara Venier ha voluto ringraziarla ancora una volta dal profondo del cuore: “So che non mancherai mai agli appuntamenti. Grazie, veramente grazie e tanto successo ancora per Domenica In. Ciao, un abbraccio!”. La padrona di casa ha rinnovato i suoi auguri e quasi in lacrime ha chiosato con un “Ti voglio bene, lo sai…”, prima di dare spazio al suo successivo ospite del pomeriggio.

