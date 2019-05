Giampiero Galeazzi/ “Mara Venier mi ha cambiato la vita, è meglio di un panino”

Giampiero Galeazzi ha compiuto pochi giorni fa, precisamente il 18 maggio, i 73 anni di età. Quest’oggi il noto cronista sportivo di casa Rai, famoso per la sua voce rauca e per aver fatto vivere agli italiani alcuni degli eventi più memorabili di sempre, è stato in collegamento con gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. «La festa che ho fatto due giorni fa sul Tevere, al Circolo Canottieri di Roma, mi ha commosso davvero tanto, ero così emozionato che non mi muovo più per via dell’umidità, grazie anche a voi per questa copertina speciale». Presente alla grande festa anche l’amica di sempre, Mara Venier: «Ti voglio bene, auguri amore». Fra i tanti ospiti noti anche l’attore Jerry Calà: «Giampiero è lo sport, è il cuore di Roma, gli auguro ancora tante telecronache».

GIAMPIERO GALEAZZI A STORIE ITALIANE

Presente in studio anche un amico e un collega, Ivan Zazzaroni: «Lui non era solo un telecronista – spiega a Eleonora Daniele – era un brand, ti ha fatto entrare direttamente nello sport. Mi ricordo la finale del canottaggio: sembrava la finale di un Mondiale di calcio! Per me Giampiero è un amico carissimo, ma ripeto, è un brand». Commozione in studio quando giunge la telefonata di Mara Venier: «Mi commuovo sempre quando vedo le nostre immagini», e Galeazzi risponde: «Mi hai cambiato la vita, sembrava finita e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola. Avevo paura che Mara mi rubasse l’audience di 90esimo minuto quando mi invitò a Domenica In e invece fu una vera e propria bomba. Lei è stata sempre all’avanguardia in questo, e ora vi sono solo delle volgari imitazioni». La replica della Venier: «In questo mondo ci sono molte false amicizie, ma tra ma e Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera basata sul rispetto, la complicità, sulla voglia di stare insieme, per me lui è uno della mia famiglia. La televisione non c’entra, è un regalo bellissimo che mi è stato fatto, ti voglio bene amore mio». Galeazzi, per sdrammatizzare un po’, risponde: «Sei meglio di un panino».

