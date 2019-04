Giancarlo Magalli smentisce la storia con Giada Fusaro/ Lei furiosa “basta gossip!”

La relazione fra Giancarlo Magalli e la 22enne Giada Fusaro sarebbe già finita. A svelarlo sarebbe stato il noto conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”, in cui avrebbe detto: «Sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima videochiamata notturna ho detto basta. – ha ammesso – Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate tante, attaccarla perché frequenta un settantenne è veramente troppo». Usiamo il condizionale perché, proprio dopo l’uscita della notizia, Magalli e la Fusaro sono intervenuti per smentire tutto. Contattato dal portale IlTempo, Magalli ha dichiarato che quella con Giada è soltanto un’amicizia.

GIADA FUSARO FURIOSA SUI SOCIAL PER LE FAKE NEWS

“Non c’è mai stata nessuna storia d’amore! Soltanto una breve amicizia con una ragazza in gamba, che è venuta ospite nella mia trasmissione e che ho visto due volte!” ha dichiarato Giancarlo Magalli, per poi aggiungere: “Dato che la seconda volta sono uscite delle foto (assolutamente innocenti) ma che hanno dato immediatamente la stura a illazioni e pettegolezzi sul settantenne e la ragazzina, non ci siamo più visti. Ogni tanto capita che ci sentiamo, ma sempre da amici come siamo sempre stati”. D’altronde, anche Giada Fusaro è intervenuta sui social, abbastanza stizzita dalla notizia quindi falsa sulla storia e rottura con Magalli. “Ancora una volta è uscita un’intervista di Magalli dove parla della fine del nostro rapporto – scrive su Instagram – Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che NON HO MAI AVUTO UNA RELAZIONE CON MAGALLI e nessuno si deve permettere di farsi pubblicità sulla mia vita”.

