Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ Chi è? “È tutto vero. Mi fa stare bene”

Il settimanale Oggi ha beccato Valeria Marini con il suo nuovo fidanzato. Il nome del ragazzo è Gianluigi Martino, con la showgirl che ha confermato in prima persona la storia: “È tutto vero, mi fa stare bene”. Inoltre, la Marini, ha spiegato le sue “paure” nel svelare questa bellissima storia: “Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore”. Gianluca Martino, classe 1984, ha sedici di differenza rispetto alla Marini. Dopo aver studiato alla alla facoltà di Giurisprudenza anche, senza però portare a termini gli studi, si è dedicato alla sua carriera da pr.

Valeria Marini e Gianluigi Martino: una coppia felice

Gianluigi Martino, oltre a fare il pr, si è dedicato e si occupa di casting e produzioni televisive. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, proprio di recente sono state pubblicate delle foto con la sua amata ed anche un video. La nuova coppia sembra inoltre aver fatto breccia nel cuore dei tanti follower: “Belli vi amo. Siete stupendi ma Gianluigi e un figo da paura. Bellissimo e dir poco”. “Bellissima, Valeria la stimo tanto”. “Una coppia bellissima”. Un nuovo amore quindi che promette scintille quello tra Gianluigi Martino e Valeria Marini: la showgirl, dal canto suo, appare davvero presa da questa nuova avventura. Che sia il grande amore che desidera da tempo?

