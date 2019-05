Gianmarco Onestini/ Bomba di Edoardo Ercole: “mi ha chiamato e ci siamo incontrati..”

Gianmarco Onestini ed Edoardo Ercole si sono incontrati a Cesenatico la scorsa estate. Un incontro amichevole, nel corso del quale, il concorrente del Grande Fratello 2019 avrebbe raccontato al figlio di Serena Grandi di aver ricevuto delle avances da Michael Terlizzi. Un racconto che il fratello di Luca Onestini ha smentito in diretta durante la scorsa puntata del reality condotto da Barbara D’Urso facendo perdere la pazienza ad Edoardo Ercole che, prima di lasciare la casa, ha sganciato una bomba: “Vuoi veramente che tiro fuori il vero motivo per cui ci siamo visti a Cesenatico? Lo dico?”. Le parole del figlio di Serena Grandi hanno incuriosito i telespettatori, desiderosi di scoprire il vero motivo dell’incontro tra Gianmarco Onestini ed Edoardo Ercole che, ai microfoni di Fanpage, ha sveato tutti i dettagi de’incontro che ha avuto con ‘attuae gieffino a Cesenatico.

GIANMARCO ONESTINI ED EDOARDO ERCOLE: IL VERO MOTIVO DELL’INCONTRO A CESENATICO

Come sanno tutti, Gianmarco Onestini, prima di varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello 2019, ha partecipato come tentatore a Temptation Island. All’interno del programma dell’amore, però, il gieffino ha fatto fatica ad emergere al punto che la sua presenza è passata in sordina. Dopo quell’esperienza, Gianmarco avrebbe tentato un’altra strada per conquistare un po’ di popolarità. A svelarlo è proprio Edoardo Ercole che, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato il motivo per il quae ha incontrato Gianmarco Onestini a Cesenatico. “Sapendo che io lavoro con un ufficio stampa, mi aveva chiesto una serie di contatti per poter organizzare una serie di rubati fotografici anche con un’ex concorrente del GF. Tra le altre cose, mi raccontò quello che ho già detto a proposito di Michael Terlizzi. Non mi aspettavo che lui negasse la vicenda, mi aspettavo che dicesse almeno che avevo frainteso”, ha spiegato il figlio di Serena Grandi. Edoardo Ercole, poi, ha ribadito che quello con Gianmarco è stato solo un incontro lavorativo “perché credo che nemmeno lui sappia se desidera più una storia d’amore o i followers su Instagram”.

