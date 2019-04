Gianmarco Onestini eliminato?/ Vestito da coniglio per punizione (Grande fratello)

Per Gianmarco Onestini, il Grande fratello 2019è iniziato male. Il 22enne di Castel San Pietro Terme si è ritrovato in nomination già alla seconda puntata, e attualmente è al televoto. Tutta colpa di Gaetano Arena e Cristian Imparato, che nella lotta “uomini vs uomini” l’hanno messo in difficoltà. Insieme a lui anche Enrico Contarin, Serena Rutelli e Ambra Lombardo. Per scoprire la sorte dei quattro concorrenti, Barbara d’Urso ha dato appuntamento alla terza puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nella settimana appena trascorsa, Gianmarco non è apparso in gran forma. Eppure l’obiettivo era quello di “dare il meglio”, dopo un inizio un po’ in sordina che l’ha visto adombrato dagli altri concorrenti. All’ingresso nella Casa, Gianmarco è stato descritto come un tipo sportivo, appassionato di viaggi e di musica. Il fratello minore di Luca Onestini pratica molti sport e suona la chitarra e l’ukulele.

La punizione di Gianmarco Onestini

Proprio prima di Pasqua, Gianmarco Onestini ha perso la sfida delle uova. La comunicazione è arrivata giovedì mattina, ed è stata letta da Enrico e Kikò: “Ragazzi, ieri avete decorato le uova di Pasqua e vi siete impegnati tutti, alcuni di più, altri di meno… Volete sapere chi è stato giudicato il peggiore della prova? Gianmarco, sei tu! Il Grande fratello ha deciso che il poco impegno sarà penalizzato. In magazzino troverai un vestito che dovrai indossare fino a nuova comunicazione da parte del Gf”. A malincuore, Gianmarco è costretto a cedere e ad accettare l’umiliazione: dovrà girare per la Casa vestito da coniglio. Fino a quando, non si sa: potrà toglierlo solo previa autorizzazione. Qui il video del “cambio d’abito”.

Chi è Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini è un aspirante web influencer, ama la quiete e sta lontano dalle discussioni. Questo tratto del suo carattere ha giocato a suo sfavore, a quanto pare, perché il Grande fratello 16 è il luogo della “guerra” per eccellenza. Gianmarco sognava di parteciparvi da quando, qualche tempo fa, fece una capatina nella Casa del Gf Vip 2. Allora ospitava il fratello Luca: “Gimbo” lo raggiunse per raccontargli cosa stava combinando l’allora fidanzata Soleil Sorge. Oggi Luca sta con Ivana Mrazova, ed è proprio con lei che ha lanciato l’appello social “Salviamo Gimbo!”. Forte della sua fanbase numerosissima, l’ex tronista di Uomini e donne si sta facendo tutto il possibile per evitargli la disfatta. Ci riuscirà? Appuntamento a stasera per scoprirlo



