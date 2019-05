Gianmarco Onestini/ Flirt con Erica Piamonte o Guendalina? (Grande Fratello 16)

Gianmarco Onestini ritorna al centro del Grande Fratello 16 e non solo per quanto sta accadendo all’interno della casa, dove il ragazzo è ambito sia da Erica Piamonte che da Guendalina Canessa. A Domenica Live si ritorna a parlare del presunto flirt che sarebbe scattato fra lui e l’eliminata Ivana Icardi, costretta ad intervenire per mettere i puntini sulle i. Dopo aver negato tutto in occasione dell’ingresso temporaneo del fidanzato Luis Fabian Galesio, Ivana ha dovuto sottolineare ancora una volta di non aver mai provato nulla per Gianmarco che andasse al di là della semplice amicizia. Una versione del tutto diversa rispetto a quanto rivelato da Valentina Vignali negli ultimi giorni: la cestista è sicura che la showgirl argentina abbia leccato la lingua a Onestini. Quest’ultimo le ha confidato infatti questa piccola parentesi sotto le coperte ed è uno dei motivi per cui il ragazzo ha sempre visto nel loro rapporto qualcosa di più.

Gianmarco Onestini, due di picche a Guendalina, ma…

L’ultima settimana del Grande Fratello 2019 è stata particolarmente intensa per Gianmarco Onestini, che si è ritrovato a dare un bel due di picche alla provocante Guendalina Canessa. I bollori iniziano a farsi sentire nella Casa e visto che l’ormone è ormai stato domato nella maggior parte dei casi, l’ex moglie di Interrante ha deciso di metterci del suo. Guendalina infatti ha confidato a Onestini Junior di trovarlo attraente, di sentire e vedere qualcosa di particolare in lui. “Sai quando ti pulsa”, gli ha chiesto poi sondando il terreno. Peccato che il fratello di Luca non è dello stesso avviso, tanto che ha ghiacciato la passione sul nascere. “I complimenti mi fanno piacere”, ha evidenziato prima di non essere sulla stessa lunghezza d’onda di Guendalina. Insomma, Gianmarco non sembra aver fortuna romantica all’interno della Casa, a differenza di altri gieffini che invece sembrano non riuscire a centrare il bersaglio. Come dice il detto, chi ha i denti non ha il pane e… Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini e Guendalina Canessa.

Erica Piamonte e Gianmarco Onestini cosa c’è tra i due?

Gianmarco Onestini non è dell’umore giusto e gli ultimi giorni del Grande Fratello 2019 sono serviti anche per mettere in evidenza un certo malessere. Non è chiaro se le dinamiche del gioco stiano iniziando ad andare strette al concorrente, oppure se abbia semplicemente mollato la spugna. In verità sembra che Gianmarco sia più interessato a Erica Piamonte, a sua volta diretta verso Gennaro Lillio, che tuttavia ha in sospeso un rapporto con Mila Suarez. Beautiful fa un baffo alla Casa di Cinecittà, dove non mancano anche le liti più accese. Come quella recente accaduta proprio fra Onestini e Martina Piamonte, per via dello scarso budget per la spesa. Secondo la ragazza dal cuore di latta, la colpa infatti sarebbe tutta del ragazzo, che di contro le ha dato dell’ineducata. Peccato che il carattere fumantino di Martina l’avesse già spinta a mollargli due ceffoni in pieno viso appena il giorno precedente.



