Gianmarco Onestini/ Flirt con Erica Piamonte? Se fosse eliminato Gaetano…(GF 16)

Gianmarco Onestini non è riuscito a dire la sua durante il confronto al Grande Fratello 2019 con Edoardo Ercole, che lo ha accusato di aver rivelato un approccio sentimentale da parte di Michael Terlizzi. Difeso dal fratello Luca, il ragazzo ha scatenato in qualche modo anche una lite fra l’ex gieffino e Cristian Imparato, che a suo dire non vedrebbe l’ora di mettere zizzania con le sue insinuazioni. Lontano da ogni rumor, Gianmarco ha continuato a vivere la sua settimana con leggerezza, complice anche l’esperienza al Camping Carmelita e la pizza da preparare con i compagni. Anzi è riuscito persino a trasmettere un po’ del suo lato romagnolo al veneto Enrico Contarin, che ha riproposto al pubblico una ricetta rivisitata della piadina. Intanto il pubblico continua a sognare, nella speranza che Gianmarco ed Erica Piamonte decidano di dare il via a uno dei flirt più attesi della Casa. La ragazza per ora sbaciucchia Gaetano Arena, ma secondo i sostenitori di Onestini Jr non fa per lei. Fra i due ragazzi è nata una certa simpatia che spesso sfocia in seduzione: che cosa succederà?

Le insinuazioni di Cristian Imparato

Gianmarco Onestini ritorna al centro delle accuse di Cristian Imparato, ex concorrente del GF 16 che continua a mettere in dubbio il suo orientamento sessuale. Non si tratta più solo di Michael Terlizzi, che agli occhi del vincitore di Io Canto starebbe mentendo sul suo essere gay. Ospite di Non succederà Più di Radio Radio, Cristian ha sottolineato alla conduttrice Giada Di Miceli di aver visto spesso i due ragazzi condividere il lettone. Non si tratta di una vera rivelazione, visto che le telecamere hanno messo in luce il loro forte legame, ma secondo Imparato c’è qualcosa di più da scoprire. “Ho avuto la sensazione che magari fosse un po’ anche lui a colori“, ha ribadito ancora, ipotizzando che Gianmarco e Michael possano far parte della comunità arcobaleno. Il motivo sarebbe inoltre da ricercare nella reazione emotiva avuta dai due ragazzi di fronte alle sue teorie, una rabbia che ai suoi occhi non ha fatto altro che confermare tutto. Nel frattempo il pubblico si schiera a favore di Gianmarco e Michael, anche se qualcuno ha già fatto partire la ship e spera in un possibile risvolto romantico.

Gianmarco Onestini deve cambiare strategia?

Il gioco di Gianmarco Onestini al Grande Fratello 2019 dovrà cambiare entro breve. Ci avviciniamo infatti alla finale e per ora il ragazzo non è riuscito a dare al pubblico quel qualcosa in più che possa farlo rimanere nel gioco. Uno dei suoi meriti riguarda la scelta di non lasciarsi travolgere dalle tante liti avvenute in Casa, anche se l’isolamento in qualche occasione ha giocato dei brutti scherzi anche a lui. La situazione con Martina Nasoni, fra le contestatrici di Gianmarco, si sarà forse placata ma non basta. Che cosa gli permetterà di rimanere nel reality senza subire la tagliola del televoto? I fan sperano in una parentesi romantica, mentre altri lo vedono fin troppo statico e del tutto diverso rispetto al più solare Luca Onestini. Il paragone è stato immediato fra i due fratelli: forse anche a Gianmarco servirebbe un buon amico con cui creare delle situazioni divertenti. Alla luce di quanto sta accadendo nel programma, è proprio questa la scintilla che tutti si aspettano e che continua a latitare. Almeno per ora.



