Gianmarco Onestini/ Tutto chiarito con Ivana Icardi? (Grande Fratello 2019)

Gianmarco Onestini ha deluso il pubblico del Grande Fratello, colpito dal fatto che il ragazzo non somigli molto al fratello Luca, che ha fatto sognare durante la seconda edizione della versione vip del reality. Gianmarco ha un carattere molto diverso e forse non è solare come l’ex tronista di Uomini e Donne, ma è riuscito a farsi ben volere dagli altri concorrenti. In particolare ha stretto un legame con Michael Terlizzi, che ha conosciuto durante l’esperienza di Temptation Island, e con Ivana Icardi con cui sembra essere scattato qualcosa di più. Deciso a non voler sollevare dubbi nel fidanzato dell’argentina, Gianmarco ha scelto però di mettere i “puntini sulle i” in questi giorni e sottolineare che non vuole in alcun modo creare dei malintesi. L’interesse però c’è e rimane, soprattutto perché entrambi si cercano quando l’altro sembra allontanarsi di qualche passo. Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini e Ivana Icardi.

Gianmarco Onestini: cosa succede con Ivana Icardi?

Il gossip rosa al Grande Fratello 2019 è già scoppiato per Gianmarco Onestini, che molti vorrebbero vedere al fianco di Ivana Icardi. Un cliché che ormai si ripete ad ogni edizione del reality e che non coinvolge più di tanto gli spettatori italiani, anche se esistono dei casi particolari in cui la diffidenza cede il posto all’interesse mediatico. E potrebbe essere questo il caso di Gianmarco e la bella Ivana, anche se fra i due c’è un fidanzato di mezzo. Potrebbe nascere però un’amicizia forte: entrambi sono profondi e riflessivi, in grado di rendere più interessante le dinamiche della Casa. Purtroppo tutto potrebbe finire prima del previsto, dato che entrambi sono finiti al televoto per un’unica nomination. Se uno dei due dovesse uscire, si tratterebbe senza dubbio di una beffa del destino. In caso contrario Onestini Junior ha molto da recuperare: deve riuscire a trovare la sua dimensione gieffina, dare un motivo in più al pubblico per rimanere in gioco. E viste le personalità degli altri concorrenti non si tratta di un percorso semplice.

I bookie non credono in lui, Gianmarco Onestini sfavorito per la vittoria del GF 16

Gianmarco Onestini è uno dei pochi concorrenti del Grande Fratello 2019 a non essere riuscito a migliorare la propria posizione agli occhi dei bookmakers. Dopo essere partito in fascia intermedia con quota 9.00 per Eurobet, la casa di scommesse lo ha fatto crollare fino a 21.00 nell’ultima settimana. Quota identica anche per Goldbet e addirittura maggiore per Bet365, che lo piazza invece a 26.00 al fianco di Gaetano Arena. Non è un caso: entrambi i ragazzi non riescono ad attirare in alcun modo le telecamere, per via del loro carattere troppo tranquillo e flemmatico. Le dinamiche più interessanti per ora si sono create grazie alla presenza di altri gieffini, come Ivana Icardi per Gianmarco e Martina Nasoni per Gaetano. E purtroppo non basta per riprendere quota: l’unico vantaggio per il fratello di Luca è che nel calderone dei nominati si trova anche Francesca De Andrè, fra le più contestate dai telespettatori e forse prossima all’uscita.



