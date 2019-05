Gianmarco Onestini/ Video: “Guendalina Canessa mi ha toccato proprio lì” (GF 16)

Gianmarco Onestini è il ragazzo più ambito nella casa del Grande Fratello 2019. Dopo aver fatto girare la testa a Ivana Icardi, il fratello di Luca Onestini ha fatto breccia anche nel cuore di Guendalina Canessa che, negli scorsi giorni, ha dichiarato il proprio interesse ricevendo, però, un due di picche da Gianmarco che, con eleganza ed educazione, e ha fatto capire di non ricambiare il suo interesse. Dopo quel confronto, Guendalina e Gianmarco hanno continuato a parlarsi e a trascorrere del tempo insieme. Durante i momenti che trascorrono l’uno accanto all’altra, però, la Canessa avrebbe toccato Gianmarco in un posto proibito. A confessarlo è stato lo stesso Gianmarco che, durante un confronto con Mila Suarez, si è lasciato andare ad una confessione bollente.

Gianmarco Onestini a Mila Suarez: “Guendalina Canessa mi ha toccato proprio lì”

Gianmarco Onestini e Mila Suarez si sono ritagliati del tempo per parlare, da soli, del loro rapporto. la modella marocchina ha spiegato a Gianmarco di essere un po’ delusa dal suo atteggiamento. Secondo Mila, infatti, Gianmarco continuerebbe a mantenere le distanze per non mancare di rispetto a Gennaro con cui è nato un bel rapporto di amicizia. “Io sono suo amico, capisco che avete chiuso, ma sono situazioni strane. Comunque avevo paura che tu ti fossi avvicinata a me per farlo ingelosire, sono felice di sapere che non è così. Anche perché io e te siamo solo amici”, ha detto Onestini. La conversazione tra Gianmarco e la Suarez, poi, si è spostata sulle attenzioni che lo studente di giurisprudenza continua a ricevere da Guendalina Canessa. “Toccava mentre eravamo sulla sdraio. Amicizia ok, ma non di più. Io sono tuo amico ad esempio e infatti non faccio certe cose. Amicizia punto. Io non è che faccio altro. […] Lei mi ha detto che le piaccio, io ho risposto che non provo le stesse cose”, ha confessato Onestini.





