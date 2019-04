GIGI D’ALESSIO/ Video, ho ritrovato la vecchia luce negli occhi (The Voice of Italy)

Gigi D’Alessio è uno dei coach della nuova edizione di The Voice of Italy 2019, il talent show condotto da Simona Ventura su Rai2. Il cantautore napoletano ha accettato l’invito della produzione e durante la prima puntata è stato protagonista di un piccolo dibattito con una concorrente napoletana. L’aspirante cantante si è presentata sul palco con un brano di Pino Daniele, ma la scelta ha fatto storcere il naso a D’Alessio che ha commentato: “fa troppo strano sentirlo cantare da una donna” bocciando l’interpretazione. Sul web però il pubblico si è diviso tra sostenitori e contrari; da un lato c’è chi ha apprezzato il commento del cantautore napoletano, ma altri utenti hanno accusato D’Alessio di aver fatto delle dichiarazioni esagerate. Sta di fatto che D’Alessio ha bocciato la concorrente proseguendo la sua caccia di talenti.

Gigi D’Alessio e il suo team

Durante la prima puntata di The Voice of Italy 2019 Gigi D’Alessio ha cominciato a comporre il tuo team. Ecco i nomi finora che hanno passato le Blind Audition: Team Gigi con Stefano Colli, Marta Verrecchia, Kumi Watanabe, Eliza G. Tra i talenti entrati nella squadra del cantautore napoletano c’è Kumi Watanabe, un’autrice e sound designer di 50 anni. Nata a Tokyo, Kumi ha vissuto in giro per il mondo: tra Giappone, Germania, Messico, Francia ed l’Inghilterra entrando in contatto con diversi generi musicali che le hanno permesso di arricchire il suo background musicale. Dopo la morte del padre però Kumi ha deciso di trasferirsi in Italia con tutta la famiglia. Successivamente ha lasciato l’Italia per Londra dove si è diplomata in Sound Design; poi è tornata a Milano dove attualmente si occupa di insegnamento di canzoni e dizione e si esibisce in giro per locali. Cantante, autrice e sound-designer, Kumi canta e scrive brani in diverse lingue: inglese, francese, italiano, giapponese e spagnolo e può vantare già collaborazioni importanti come quella con Franco Battiato nell’album “X Stratagemmi”.

Gigi D’Alessio: “The Voice? Ho trovato tanti amici, la musica abbatti i muri”

La partecipazione a The Voice 2019 rappresenta per Gigi D’Alessio una sorta di rinascita. “Sono qui a portare il mio piccolo contributo, sono veramente contento, in questa squadra ho ritrovato la mia vecchia luce negli occhi che avevo tanti anni fa” ha detto il cantautore durante la conferenza stampa di presentazione del talent. Non solo, D’Alessio ha parlato anche dei suoi colleghi Morgan, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno dicendo: “abbiamo già creato una famiglia, i Coach Family. Ho trovato degli amici, dei fratelli che hanno grande professionalità. Sembriamo così distanti, ma siamo così vicini perché la musica non ha barriere”. Infine D’Alessio ha chiarito che ha deciso di partecipare al talent show per un semplice motivo: “Siamo qui non per far vincere il nostro ego, ma per vincere The Voice. Non sarà la nostra vittoria singola, ma la vittoria del programma e del talento”.

