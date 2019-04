Giordana Angi/ Lacrime per colpa di Tish dopo l’abbraccio con la madre (Amici 2019)

Giordana Angi ancora in bilico? Non sembra proprio, almeno non per il pubblico di Amici 2019. Le cose continuano ad essere diverse per quel che riguarda il pensiero dei professori e, in particolare, di Rudy Zerbi. Ancora una volta in settimana lo scontro tra i due è stato inevitabile visto che il professore continua a dare contro alla cantante rea di voler fare (e di fare bene) solo i suoi pezzi e non impegnandosi sulle cover. Alla fine, dopo aver ripetuto per settimane il concetto senza molto successo, sembra proprio che Rudy Zerbi sia arrivato ad una conclusione ovvero che Giordana Angi sia ad Amici 2019 solo per promuovere il suo disco e non per partecipare al programma come fanno tutti gli altri mettendosi addirittura a servizio di professori e spettacolo. Proprio in uno dei pomeridiani Rudy Zerbi ci è andato giù duro affermando: “Lei è qui per fare promozione al suo disco non per cantare meglio”. La risposta di Giordana non si è fatta attendere confermando che ama cantare anche i brani degli altri perché “si mette nei panni di chi lo ha scritto ed entro nella storia raccontandola a modo mio”, ma questo basterà?

LE CRITICHE DI RUDY ZERBI E ALEX BRITTI

In realtà non è bastato visto che Rudy Zerbi ha deciso di scendere in campo nella prossima puntata di Amici 2019 spingendo Giordana Angi contro Tish in una sfida su tre pezzi e solo a quel punto deciderà definitivamente chi dovrà continuare il percorso nella scuola anche se il professore stesso non ha dubbi e punta tutto sulla rossa. Le polemiche non sono mancate ugualmente e non solo da Rudy Zerbi e dalla sua rivale, che ha avuto da ridire anche sui brani scelti da Giordana e dai cambiamenti fatti per la sfida, ma anche con Alex Britti che le ha fatto notare che quando canta è sempre “molto arrabbiata” e che le canzoni che porta al serale sono sempre su temi “molto pesanti”. Anche su questo Giordana ha risposto: “Io sono questa. Non mi nascondo. Le canzoni sono quelle che sono io come persona. Se vedo qualcuno che ha subito delle violenze ci sto male. E il mio modo di fare qualcosa è scrivere”. Riuscirà a risolvere la questione durante questo nuovo serale?

L’ABBRACCIO IN LOMBARDIA

La settima di Giordana Angi ad Amici 2019 non è stata fatta solo di critiche e liti ma è iniziata subito dopo lo scorso serale con l’ingresso della madre in casetta dopo la sorpresa ricevuta. Le due si sono abbracciate a lungo e mentre Giordana rideva contenta la madre era abbastanza commossa per poter stringere la figlia: “Va tutto bene, tua sorella sta bene, ti pensiamo sempre”. La cantante dei bianchi si scioglie e confida alla madre: “Mi sento sola, tanto sola, ce la faccio però mi sento tanto sola” e la madre ha cercato di consolarla ma non solo sentendo le sue parole ma guardando i suoi occhi, quello è importante. Le parole più belle sono andate però alla sorella che lei ama alla follia e di cui sente tanto la mancanza. Clicca qui per vedere il video del momento.



