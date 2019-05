Giordana Angi/ Le assegnazioni di Zerbi e la lite con Mameli: “La pochezza che sei..”

Il tutto contro tutti è iniziato e non solo in settimana con la lite tra Giordana Angi e il suo compagno di casetta Mameli ma anche nella semifinale che andrà in onda questa sera nella nuova puntata di Amici 2019. Per i ragazzi è arrivato il momento di camminare con le proprie gambe e sudarsi un posto in finale e questo significa mettere da parte tutto per andare allo scontro, è questo che è successo già in settimana? Sembra proprio di sì visto che, nonostante la brillante serata di sabato scorso, Giordana Angi è tornata in casa e non le ha mandate a dire al compagno di avventura Mameli reo di volersi paragonare ad Alberto Urso per via di una sola canzone che li ha visti uno contro l’altro e in cui anche il tenore aveva una serie di “cori” ad aiutarlo.

LO SCONTRO CON MAMELI SULL’AUTOTUNE

Proprio le parole di Mameli hanno fatto infuriare Giordana Angi che prima gli ha fatto notare che non c’è paragona e che Alberto canta e sfonda lo studio anche a cappella e poi arriva addirittura a chiedergli di darle del lei quando parlano: “Quando mi parli dammi del lei, ma che cosa stai dicendo? Questo mostra la pochezza che sei nella vita proprio, quello canta e merita più di te, ma non ti vergogni della conversazione che stiamo avendo? Difendi te stesso e non dire agli altri che sono una m*rda”. La discussione è andata avanti a lungo ma i due si sono agitati senza concludere molto, l’uso dell’autotune sta infastidendo Giordana, forse sa che rischiano lo scontro? Clicca qui per vedere il video del momento. Giordana è convinto che il suo collega non sia molto propenso a pensare prima di parlare e, soprattutto, a cantare. Lo scontro si fa duro e in molti pensano che la cantante abbia portato questa discussione a galla solo in vista di un uno contro tutti?

LE ASSEGNAZIONI DI RUDY ZERBI

Ciliegina sulla torta di una settimana travagliata per Giordana Angi è stato proprio Rudy Zerbi. Il professore su di lei non molla la presa continuando ad accusarla di essere sempre la stessa e di non riuscire ad uscire dal suo personaggio. A sorpresa, proprio con un video arrivato in casetta il professore spinge la bella cantante a dare qualcosa di diverso al programma ovvero allegria e ilarità e per questo ha pensato di assegnarle Blu degli Eiffel 65 Clicca qui per vedere il video del momentoconvinto che anche per fare karaoke ci voglia passione e bravura altrimenti le persone escono dal locale. E’ inutile dire che la cantante di Amici 2019 è rimasta senza parole per la richiesta del suo professore: “Io mi devo giocare la semifinale con questa canzone? Un caro saluto alla poesia… manco se mi danno… non so quanto mi devono dare ma proprio no. Passerò per arrogante ma non mi interessa, non vedo il senso di questa cosa e come chiedermi un pezzo lirico, per dimostrare cosa? Per una semifinale è come andare a fare una gara di corsa tutti con il cavallo e io costretto con l’asino. L’asinello no!”. Giordana rilancia con un secco rifiuto: “Vado a casa piuttosto”. Cosa succederà nella puntata di questa sera? .

L’INTERVISTA A CHI SULL’AMORE

Chi ha seguito Amici 2019 sa bene che Giordana Angi non si è mai tirata indietro quando si è trattato di mettere in piazza i suoi sentimenti. La cantante ha subito chiarito la sua posizione dicendosi omosessuale senza nascondere nemmeno la cotta che all’inizio aveva preso per la bella Elena d’Amario. Proprio in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato proprio della questione cuore: “Non mi nascondo e poi credo che l’amore non sia un problema, se ho amato qualcuno non vedo perché non dovrei parlarne. Ebbene io, se ero innamorata persa di una ragazza, glielo racconto. Ma non mi sono mai neanche posta questo problema. Per me il problema è la guerra, non può essere l’amore”. A quanto pare l’amore non le fa paura ed è lo stesso motore che la spinge a cantare e farlo nel modo in cui conosciamo bene e che Loredana Bertè ama. Come andrà a finire per lei questa edizione di Amici?



