Giordana Angi/ Le vendite del disco frenano e i professori la bocciano? (Amici 2019)

Giordana Angi sarà una delle finaliste di Amici 2019? Sicuramente sì. Sul fatto che la bella cantante riesca ad andare oltre arrivando alla puntata di sabato prossimo, non ci sono dubbi. La cantante si è sempre messa in gioco (tranne nel caso di Blue assegnata da Rudy Zerbi la scorsa settimana) portando a casa i complimenti di Loredana Bertè che non la trova solo una superba interprete ma anche un’autrice da tenere d’occhio. Forse proprio questo gioca a favore di Giordana e contro l’altra preferita della giudice di Amici 2019 ovvero Tish. Anche questa settimana le due hanno avuto una bella gatta da pelare visto che le dichiarazioni e le frecciatine non sono mancate e se la rossa si accoda a Rudy Zerbi, Giordana non gliele manda di certo a dire. Clicca qui per vedere il video del momento e del relativo scontro.

LO SCONTRO CON TISH

In particolare, lo scontro è andato avanti a lungo tra le due cantanti tanto che Tish ha commentato: “Fare una cosa bene e farla tremila volte a quanto pare va bene. A me l’atteggiamento di Giordana non interessa, però concordo con Rudy”. La risposta di Giordana Angi non si è fatta attendere: “Mamma mia, che orticaria!” e poi fa la sua battutina se dovesse vincere il programma: “No, ma perché Giordana…Ma goditela!”. La cantante che un tempo era della squadra bianca si è detta anche convinta che tutto questo un giorno le mancherà pure perché è stato bello litigare e punzecchiarsi con quella che un tempo era sua amica. La convinzione della cantante è quella che la versatilità non conti poi molto una volta fuori da Amici 2019 perché quello che le renderà uniche sarà proprio la loro riconoscibilità: “Quando usciamo da qua cosa ci fa con questa versatilità? Perché magari così mi ci applico anche io! Vorrei capire a cosa serve!”. Come andrà a finire la loro diatriba? Si ritroveranno insieme in finale per uno scontro una contro l’altra che assegnerà ad una delle due il titolo di vincitore?

L’ARRIVO DI UNA EDIZIONE SPECIALE DI CASA

Rimane il fatto che le cose fuori dalla scuola stanno andando bene per Giordana Angi o, almeno, andavano bene le prime settimane in cui il suo album, Casa, era in vetta alle classifiche. Il suo album è stato per due settimane in top 10 ma alla terza ha perso qualche posizione lasciando i primi posti e finendo fuori dai primi 20 dischi più venduti della settimana nella classifica FIMI. Presto le cose potrebbero cambiare ancora e non solo per via dei firmacopie che prenderanno il via appena la cantante uscirà dalla scuola di Amici 2019 ma anche per un rilancio vero e proprio con l’arrivo di una special edition di Casa, che è in arrivo il prossimo 31 maggio, una versione arricchita che conterrà due brani inediti: Tra Parigi e Los angeles e Guardarsi dentro.



