Giordana Angi/ Rudy Zerbi lancia il “non tale e quale”, e sulla mamma… (Amici 2019)

Giordana Angi anche questa settimana ha avuto il suo bel da fare ad Amici 2019 e non solo in difesa dell’amico Mameli nella diatriba contro Valentina Vernia, ma anche con la sua rivale di sempre, Tish. La bella cantante anche questa volta ha ricevuto un video in casetta che arrivava direttamente da Rudy Zerbi che mette le due a confronto in quello che ha chiamato “Non tale e quale” ovvero uno scontro in cui si dovrà rendere personale il pezzo e non copiare o scimmiottare l’originale: “Ho pensato ad una nuova prova per loro, il senso di fare delle cover è quello di rendere personale una canzone nota e propongo una prova in cui dovranno rendere personali alcuni brani”. A questo punto lo stesso Rudy Zerbi ha proposto Strong dei London Grammar per Tish (e Giordana inizia subito a fare ironia pensando all’Ave Maria per lei) ed Hedonism degli Skunk Anansie. Per Giordana arrivano Alto Mare di Loredana Bertè e America di Gianna Nannini. Clicca qui per vedere il video del momento.

LO SCONTRO CON TISH E IL SUO NUOVO DISCO

Il video non è stato preso molto bene da Giordana Angi che ad Amici 2019 ha subito reagito con un “E’ un tranello questo” e una risatina. Tish accetta la sfida mentre la sua rivale commenta: “E’ difficile per me, vengo messa a paragona con due cantanti simili. Io e la Bertè possiamo avere un grattato comune in alcuni punti ma in altri punti la mia voce è limpida, tonda e calda. Mentre me lo dice ride e lo sa che mi mette in difficoltà, so che dirà che la farò uguale e c’è il rischio di essere simile c’è. Io mi rifletto un attimo, non saprei cosa fare”. Inutile dire che la visione delle due è diversa e che lo scontro è nuovamente dietro l’angolo ma Giordana Angi arriva da una settimana positiva in cui ha avuto modo di godere di un debutto al sesto posto in classifica con il suo nuovo disco dal titolo “Casa” e che contiene tutti brani scritti dalla cantautrice italo-francese per un totale di sette. Da Chiedo Di Non Chiedere a Casa, da Quante Volte Ad Aspettarti a Questa È Vita, da Ne Renonce Pas a Ti Ho Creduto e Formidable. Come andranno le cose per lei?

LA MADRE A UOMINI E DONNE?

Le novità della settimana non riguardano solo Giordana Angi visto che il settimanale Chi ha deciso di svelare un retroscena sulla madre. La donna è stata ospite in studio ad Amici 2019 e poi è entrata in casetta per salutare sua figlia nei giorni scorsi e proprio per questo il settimanale ha pensato bene che fosse di rilievo spiegare, attraverso le sue Chicche di Gossip, che la mamma di Giordana si era già recata presso gli studi del programma ma non per cantare e ballare in passato ma solo perché la cantante della squadra bianca aveva sostenuto un provino per entrare a far parte del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne per trovare un compagno di vita. Forse dopo il suo arrivo di Amici 2019, le cose cambieranno anche nella sua vita personale?



