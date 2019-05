Giorgio Tambellini, audio del tradimento/ Cosa dice? Fabrizia De André svela tutto

Al Grande Fratello 16, in questa settima puntata, si consuma un vero e proprio dramma che ha come protagonista Francesca De André. La ragazza viene a conoscenza del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, avvenuto circa 3 giorni prima di incontrarla nella Casa. A confermare tutto è un audio fatto ascoltare da Biagio d’Anelli alla sorella di Francesca, Fabrizia De André. Un audio che in diretta al Grande Fratello non viene fatto ascoltare ma il cui contenuto viene tuttavia spiegato da Fabrizia. La sorella della gieffina entra infatti nella Casa per confrontarsi con lei e starle vicino in questo momento così complicato, iniziando proprio col spiegarle il contenuto del messaggio fattole ascoltare dietro le quinte di Domenica Live da Biagio.

Fabrizia De André svela il contenuto dell’audio sul tradimento

“In quell’audio, te lo giuro Franci, c’è tutto il racconto di quello che ha fatto Giorgio con quella ragazza.” esordisce Fabrizia De André al Grande Fratello 16. Ammette però di non poter replicare parola per parola e ne spiega le motivazioni: “Non posso entrare nel dettaglio perchè è abbastanza pesante ma me l’ha raccontato Alessandra.” Lei è una carissima amica di Francesca, alla quale avrebbe parlato proprio Giorgio Tambellini. “A parlare era lui. – conferma – Si è dimostrato quello che è. Qui c’è Gennaro, un ragazzo sano, pulito, che ti ama veramente.” Francesca è esausta e in un fiume di lacrime: “Fabrizia sbattilo fuori, dimmi che non è vero. Ma io non sono qui a fare il gioco della scelta con Gennaro.”

