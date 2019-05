Giorgio Tambellini, busta shock Domenica Live/ Video e foto: prove del tradimento con una ragazza mora…

GIORGIO TAMBELLINI, FIDANZATO FRANCESCA DE ANDRÈ, E LE PROVE DEL BACIO CON UNA MORA…

La Casa del Grande Fratello 2019 sta per vivere un nuovo confronto fra Francesca De Andrè e il fidanzato. Barbara d’Urso infatti rivela di essere in possesso di una busta shock in grado di svelare il tradimento di Giorgio Tambellini. “Abbiamo anche il video”, anticipa a Pomeriggio Cinque prima di approfondire l’argomento a Domenica Live, mentre la gieffina, ignara di quanto stia accadendo all’esterno, sembra aver deciso di credere al fidanzato dopo averlo incontrato la scorsa settimana. Rosi (Roxy) Zamboni è una delle amanti di Giorgio? I dubbi ci sono tutti, anche se entrambi hanno scelto di negare qualsiasi flirt in corso, parlando solo di un fraintedimento dei paparazzi e di foto manipolate per far pensare che fra i due ci sia qualcosa di più di un rapporto lavorativo.

GIORGIO TAMBELLINI HA TRADITO FRANCESCA?

In base a queste ultime rivelazioni, Francesca potrebbe scegliere di tornare sui suoi passi e mettere in risalto il legame creato con Gennaro Lillio. Senza considerare che anche Roxy potrebbe non aver detto tutta la verità. Giorgio Tambellini non ha convinto i telespettatori di Barbara d’Urso e forse non ha rivelato tutta la verità sul suo rapporto con Roxy Zamboni. Durante il suo ingresso nella Casa è apparso strano infatti che il ragazzo non abbia avuto alcun dubbio sulla nascita del rapporto fra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, arrivando persino quasi a congratularsi con quest’ultimo. Chi non avrebbe agito nel suo stesso modo, avendo fra le braccia una ragazza attraente come la sua fidanzata? La conduttrice ha mostrato al trio più volte il video incriminato, in cui Gennaro sfiora la zona bassa dell’addome della De Andrè e sembra spingersi oltre il dovuto. Nulla di fatto invece secondo Lillio, che si è mostrato infastidito di fronte ai dubbi sollevati in puntata.

LA MORA CHE GIORGIO BACIA NEL VIDEO SHOCK È FRANCESCA GOTTARDI?

Con tutta probabilità Barbara D’Urso si potrebbe riferire alle anticipazioni del giornale Oggi in cui si vede Francesca Gottardi, che per chi non lo sapesse è l’ex di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, che si nasconde infatti dietro una pianta e a quanto pare bacia Giorgio sulle labbra. Il dubbio c’è perché i due sono nascosti da rami e foglie, ma non sembrano esserci dubbi. Tambellini infatti ha gli occhi chiusi, proteso verso la ragazza nascosta e con il mento leggermente in su, proprio come se fra i due fosse nato un bacio. E poi li ritroviamo di nuovo insieme lungo la strada, lui con il braccio sopra le spalle di lei oppure Francesca che cinge i fianchi del ragazzo. Non sembra davvero semplice amicizia e Biagio D’Anelli ne approfitta per ribadire la sua posizione: “Beccato. Sono tre settimane che lo dico. Bye Bye Giorgio”, scrive su Instagram allegando le immagini incriminate.

INTANTO TAMBELLINI FA “PULIZIA DI FOTO” NEI SUOI SOCIAL…

Quello che convince di meno però è la reazione di Giorgio, che in base alle premesse avrebbe dovuto mostrarsi infuriato per ciò che stava avvenendo nella Casa. E invece lo troviamo allegro e sorridente, pronto a prendere tutto alla leggera. Qualcosa davvero non quadra. Soprattutto se si pensa che Tambellini ha scelto di recente di eliminare qualsiasi post su Instagram che lo riguardi, scegliendo di lasciare solo tre foto. Tutte recenti: in due di queste è al fianco della De Andrè, nell’ultima si mostra invece da solo. Una scelta che alla luce di quello che sta succedendo appare come un chiaro tentativo di limitare eventuali danni o per lo meno di impedire che chiunque possa sbirciare nella sua vita “privata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA